HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sức mua tăng mạnh trong ngày Tết Dương lịch

Ng.Ánh

Tại các siêu thị, khu vực thực phẩm cũng đắt hàng nhất, doanh số tăng vọt do người dân có thời gian nghỉ ngơi, tụ họp

 Ngày 1-1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, phóng viên ghi nhận các điểm kinh doanh thức ăn chế biến sẵn ở TP HCM rất đông khách ghé mua. Siêu thị cũng rất nhộn nhịp, tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống.

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực phường Tân Định, nhiều quán bán vịt quay, heo quay, gà nướng rất đông khách và tài xế công nghệ chờ lấy hàng. Những dịp nghỉ lễ như Tết Dương lịch, các mặt hàng này bán rất chạy do nhu cầu mở tiệc tại nhà của người dân tăng cao. Hình thức này vừa tiết kiệm thời gian vừa rẻ hơn ra quán nên được nhiều người chọn lựa.

Tại các siêu thị, khu vực thực phẩm cũng đắt hàng nhất, doanh số tăng vọt do người dân có thời gian nghỉ ngơi, tụ họp. Đại diện nhiều siêu thị cho biết doanh số tăng cao hơn kỳ vọng do người dân ở lại TP HCM nghỉ lễ nhiều.

Theo bà Hoàng Thị Hà, phụ trách marketing Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), từ sáng sớm 1-1, khách hàng đến đây liên tục tăng, sức mua cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Co.opmart Cống Quỳnh cũng chuẩn bị lượng hàng cao hơn gấp 2 - 3 lần so với ngày thường để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khách hàng tập trung mua nhiều hàng thực phẩm tươi sống và các món dùng cho ngày lễ. Bên cạnh đó, khách hàng còn xem hàng Tết Nguyên đán, các giỏ quà Tết để mua tặng sớm.

Một số khách hàng cho biết họ chọn mua sắm tại siêu thị bởi hàng hóa đa dạng, phong phú và giá cả ổn định hơn so với nhiều chợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo