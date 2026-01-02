Sức mua tăng mạnh trong ngày Tết Dương lịch

Ngày 1-1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, phóng viên ghi nhận các điểm kinh doanh thức ăn chế biến sẵn ở TP HCM rất đông khách ghé mua. Siêu thị cũng rất nhộn nhịp, tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống.

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực phường Tân Định, nhiều quán bán vịt quay, heo quay, gà nướng rất đông khách và tài xế công nghệ chờ lấy hàng. Những dịp nghỉ lễ như Tết Dương lịch, các mặt hàng này bán rất chạy do nhu cầu mở tiệc tại nhà của người dân tăng cao. Hình thức này vừa tiết kiệm thời gian vừa rẻ hơn ra quán nên được nhiều người chọn lựa.

Tại các siêu thị, khu vực thực phẩm cũng đắt hàng nhất, doanh số tăng vọt do người dân có thời gian nghỉ ngơi, tụ họp. Đại diện nhiều siêu thị cho biết doanh số tăng cao hơn kỳ vọng do người dân ở lại TP HCM nghỉ lễ nhiều.

Theo bà Hoàng Thị Hà, phụ trách marketing Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), từ sáng sớm 1-1, khách hàng đến đây liên tục tăng, sức mua cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Co.opmart Cống Quỳnh cũng chuẩn bị lượng hàng cao hơn gấp 2 - 3 lần so với ngày thường để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khách hàng tập trung mua nhiều hàng thực phẩm tươi sống và các món dùng cho ngày lễ. Bên cạnh đó, khách hàng còn xem hàng Tết Nguyên đán, các giỏ quà Tết để mua tặng sớm.

Một số khách hàng cho biết họ chọn mua sắm tại siêu thị bởi hàng hóa đa dạng, phong phú và giá cả ổn định hơn so với nhiều chợ.