Người dân TPHCM mua gì trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Ngày 1-1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận các điểm đồ ăn chế biến sẵn ở tại TPHCM rất đông khách ghé mua. Siêu thị cũng rất nhộn nhịp, tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống.

Quầy hàng thực phẩm chế biến sẵn của siêu thị

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực phường Tân Định, nơi có nhiều quán bán vịt quay, heo quay, gà nướng rất đông khách hàng và tài xế công nghệ chờ lấy hàng.

Những dịp nghỉ lễ như 1-1, các mặt hàng này bán rất chạy do nhu cầu mở tiệc tại nhà của người dân.

Hình thức này vừa tiết kiệm thời gian, vừa rẻ hơn ra quán nên được nhiều người chọn lựa.

Đứng tràn ra đường chờ mua gà nướng mắm nhỉ





Vịt quay, heo quay đắt hàng

Còn tại các siêu thị, khu vực thực phẩm cũng đắt hàng nhất, doanh số tăng vọt do người dân có thời gian nghỉ ngơi, tụ họp. Đại diện nhiều siêu thị cho biết doanh số tăng cao hơn kỳ vọng do người dân ở lại TPHCM nghỉ lễ nhiều.

Theo bà Hoàng Thị Hà, phụ trách Marketing siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), từ sáng sớm 1-1, khách hàng đến siêu thị liên tục, sức mua cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Siêu thị cũng chuẩn bị lượng hàng cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khách hàng chờ cân hàng

Khách hàng tập trung mua nhiều vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, các món dùng cho ngày lễ.

Bên cạnh đó, khách hàng còn xem hàng Tết, các giỏ quà Tết để mua tặng Tết Tây hoặc Tết Nguyên đán sớm.

Một số khách hàng cho biết chọn mua sắm tại siêu thị bởi hàng hóa đa dạng, phong phú và giá cả ổn định so với giá chợ.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại khu vực trung tâm TPHCM ngày đầu năm 2026:

Shipper chờ nhận hàng

Xếp hàng tính tiền ở siêu thị

Siêu thị có nhiều sản phẩm khuyến mãi (bảng màu vàng)

Trái cây đắt hàng