Sức trẻ của Đoàn Nghệ thuật Vàm Cỏ làm mới "Tiếng trống Mê Linh"

Cảnh cuối thật hào hùng, bi tráng trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Đây là tác phẩm kinh điển của soạn giả Việt Dung – Vĩnh Điền, được xem là tác phẩm tiếp theo nằm trong dự án "Ký ức cải lương sử Việt" của đơn vị nghệ thuật này sau dấu ấn từ vở "Đế đô sóng cả".

Dự án hồi sinh cải lương sử Việt bằng sức trẻ

Với khán giả mộ điệu, vở "Tiếng trống Mê Linh" là một dấu son của sân khấu cải lương lịch sử, gắn với hình tượng Hai Bà Trưng, với khí phách quật khởi của dân tộc và nhiều lớp diễn bi tráng đã in sâu trong ký ức công chúng.

NS Thu Mỹ (Trưng Nhị) và NSƯT Ngọc Đợi (Trưng Trắc) trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

NSND Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, cho biết đây là vở đầu tiên trong kế hoạch dàn dựng năm 2026 do tỉnh đầu tư, đồng thời tiếp nối định hướng mà đoàn đã xác lập thời gian qua: kiên trì với cải lương lịch sử.

Thay vì đi theo lối an toàn bằng những vở dễ dựng, đoàn chọn tác phẩm có sức nặng, đòi hỏi đầu tư biên tập từ khâu kịch bản, lực lượng biểu diễn đến âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ và tư duy dàn dựng.

Đáng chú ý, sau đợt phúc khảo, ngày 13-6, vở diễn sẽ phục vụ miễn phí khán giả TP HCM trong chương trình "Trên bến dưới thuyền", mở rộng cơ hội tiếp cận cải lương lịch sử với công chúng trẻ và người yêu sân khấu.

Lê Hoàng Nghi (Thi Sách) và NSƯT Ngọc Đợi (Trưng Trắc) trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Làm mới kinh điển bằng tư duy dàn dựng hiện đại

Điều tạo nên dấu ấn rõ nét cho phiên bản lần này chính là tinh thần tiết chế và tập trung vào chiều sâu tâm lý nhân vật.

Dưới bàn tay dàn dựng của NSND – ThS Nghệ thuật Hồ Ngọc Trinh, vở diễn không sa vào việc phô diễn hình thức hay đẩy sân khấu vào sự ồn ào quen thuộc của tuồng sử.

Đạo diễn lựa chọn cách kể giàu cảm xúc, lấy nội tâm làm trục chính cho toàn bộ cấu trúc vở diễn. Từ những lớp diễn của Trưng Trắc, Thi Sách đến các phân đoạn chia ly, khởi nghĩa hay bi kịch mất mát, nhịp dựng đều hướng đến việc khắc họa tâm thế con người trước vận nước.

Nguyễn Phú Yên (vai Mã Tắc) và Trọng Tánh (vai Tào quận thừa) trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Ê-kíp cho biết đã nghiên cứu kỹ hơn về không gian lịch sử, nhất là phục trang, đạo cụ và mỹ thuật sân khấu trong tương quan với bối cảnh thời Âu Lạc, gắn với ký ức Hùng Vương và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Kịch bản của Việt Dung – Vĩnh Điền vẫn giữ nguyên sức nặng của ngôn ngữ cải lương kinh điển: lời thoại cô đọng, sắc gọn nhưng giàu chất thơ; ca từ vừa đủ để nâng cảm xúc mà không làm loãng tiết tấu.

Mỹ thuật sân khấu mở rộng không gian sử thi

Ở phương diện tạo hình, trang trí sân khấu là một điểm đáng chú ý. Các lớp cảnh sử dụng phông nền mang sắc đỏ, cam, tím kết hợp hình ảnh thành quách, cột trụ, bậc cấp, cây cổ thụ và không gian trận mạc, tạo nên cảm giác sử thi rõ hơn cho vở diễn.

Lực lượng diễn viên trẻ của đoàn có cơ hội thể hiện trọn vẹn một tác phẩm kinh điển vang danh

Một trong những điểm nhấn là hình tượng voi trận được đưa lên sân khấu bằng đạo cụ kích thước lớn, cao hơn 2 m, ngang gần 2 m, làm bằng composite, có thể di chuyển bằng bánh xe và phần đầu có chuyển động.

Chi tiết này không chỉ làm giàu hình ảnh sân khấu mà còn góp phần khắc họa rõ hơn tầm vóc biểu tượng của Hai Bà Trưng trong tư thế nữ tướng cưỡi voi ra trận.

Thiết kế sân khấu và phục trang của họa sĩ Trần Hồng Vân tạo được không khí cổ trang trang trọng nhưng không nặng nề.

Phần võ thuật của Võ sư Võ Văn Tợn cùng biên đạo múa Nông Lê Phương góp phần làm tăng nhịp điệu sử thi cho tác phẩm.

NS Võ Hoàng Dư (vai Đông Bảng) và NSƯT Vương Tuấn *(vai cụ Đô Trinh) trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Trao cơ hội cho nghệ sĩ trẻ

Theo NSND Hồ Thị Ngọc Trinh, "Tiếng trống Mê Linh" được hướng tới nhiều không gian biểu diễn: phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tham gia các sự kiện văn hóa và cả các suất diễn doanh thu.

Lực lương diễn viên trẻ đã thể hiện khí thế hào hùng của tác phẩm "Tiếng trống Mê Linh"

NSƯT Ngọc Đợi xuất sắc khi thể hiện vai Trưng Trắc. Vở diễn còn có sự tham gia của nghệ sĩ Thu Mỹ vai Trưng Nhị, Lê Hoàng Nghi vai Thi Sách cùng các nghệ sĩ Trần Minh, Phú Yên, Quỳnh Nhi, Võ Hoàng Dư, Vương Châu, Lâm Kim Cương, Trọng Tánh, Diễm Lâm và nhiều gương mặt của đoàn.

Đáng chú ý, Lê Hoàng Nghi – người đảm nhận vai Thi Sách – vừa đoạt Nhất tại Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Anh ca diễn xuất thần, tạo dấu ấn đậm chất sử thi. Nguyễn Phú Yên bất ngờ diễn xuất vai Mã Tắc cho thấy một kép độc bản lĩnh.

Việc mạnh dạn trao vai cho những gương mặt trẻ cho thấy Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ thực sự tạo cơ hội để lớp kế cận trưởng thành qua những vở diễn lớn.