Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi "Màu yêu thương 03"

Giải Nhất Tác phẩm "Tĩnh vật", chất liệu tổng hợp của Trần Phạm Tuệ Mẫn (13 tuổi)

Triển lãm do Trung tâm Mỹ thuật Chất tổ chức nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Triển lãm diễn ra từ ngày 29-5 đến hết ngày 7-6 mang đến khoảng 240 tác phẩm hội họa đặc sắc của các em thiếu nhi tại TPHCM, trong đó có đông đảo học viên nhí của Trung tâm Mỹ thuật Chất. Các tác phẩm tham dự được chia theo 3 nhóm độ tuổi: nhóm 1 từ 4 - 7 tuổi, nhóm 2 từ 8 đến 11 tuổi, nhóm 3 từ 12 tuổi đến 17 tuổi.

Các tác phẩm tại triển lãm sử dụng chất liệu da dạng: màu sáp, màu poster, màu nước nén, màu Acrylic, tranh tổng hợp, thủ công, chì màu, chì trắng đen… Ngoài ra, tại triển lãm còn có một số sản phẩm trải nghiệm trong Workshop Gốm Biên Hòa Đồng Nai.

Không gian nghệ thuật từ góc nhìn trẻ thơ "Màu yêu thương" là triển lãm thường niên dành cho thiếu nhi, nơi hội tụ những góc nhìn trong trẻo và chân thực về thế giới xung quanh. Qua từng nét vẽ, các em kể lại câu chuyện của riêng mình về gia đình, bạn bè, thiên nhiên và cuộc sống bằng ngôn ngữ màu sắc và hình khối đầy cảm xúc. Không chỉ là không gian trưng bày tác phẩm, triển lãm còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu tính kết nối - nơi trẻ em được tự do thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, cá tính sáng tạo một cách tự nhiên và chân thành.

Họa sĩ nhí với nhiều tác phẩm thú vị

Các tác phẩm tại triển lãm

Họa sĩ Vi Nguyễn - phụ trách Trung tâm Mỹ thuật Chất, trưởng ban tổ chức triển lãm, chia sẻ: "Năm nay là lần thứ ba triển lãm được tổ chức và tiếp tục có thêm rất nhiều tác phẩm sáng tạo, dễ thương từ các em. Mỗi bức tranh là một câu chuyện sống động về cảm xúc. Khi nhìn vào tranh, người xem có thể cảm nhận rõ nét cá tính riêng của từng em: có em mạnh mẽ, cá tính; có em nhẹ nhàng, sâu lắng. Tranh của trẻ không chỉ là hình ảnh, mà còn là sự phản chiếu tâm hồn – nơi trí tưởng tượng và cảm xúc được tự do bay xa, biến những ý tưởng ngây thơ thành hiện thực đầy màu sắc".

Dịp này, cùng với triển lãm trưng bày các tác phẩm, Hội Mỹ thuật TPHCM và Trung tâm Mỹ thuật Chất cũng trao giải thưởng mỹ thuật dành cho các em thiếu nhi. Ban giám khảo cuộc thi gồm có: Họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TPHCM; họa sĩ Đoàn Thế Vĩ, chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Thủ Đức; Họa sĩ Vi Nguyễn, phụ trách Trung tâm Mỹ thuật Chất.

Đông đảo các em thiếu nhi tham gia Triển lãm Mỹ thuật "Màu yêu thương 03"

Tại lễ khai mạc triển lãm, ban tổ chức trao 103 giải thưởng, trong đó có 4 giải nhất, 6 giải nhì, 16 giải ba, 10 giải triển vọng và 67 giải khuyến khích. Các em nhận giấy chứng nhận khen thưởng, phần quà yêu thương, học bổng mỹ thuật.

Trong đó, 4 giải nhất trao cho các em: Trần Phạm Tuệ Mẫn (13 tuổi, tác phẩm "Tĩnh vật"); Đông Vy (6 tuổi, tác phẩm "Dạo chơi"); Lương Thái Sơn (9 tuổi, tác phẩm "Khi sen vắng nhà"); Trần Ngọc Thư (tác phẩm "Tĩnh vật").

Chị Phạm Thị Bích Diệu, phụ huynh em Ánh Minh (7 tuổi), chia sẻ: "Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi "Màu yêu thương 03" cùng giải thưởng mỹ thuật là sân chơi vô cùng hấp dẫn, thú vị dành cho các bé nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay. Chọn thông điệp chủ đề "Màu yêu thương", ban tổ chức và các thầy cô giáo mỹ thuật đã kiến tạo một không gian cảm xúc, nơi màu sắc trở thành ngôn ngữ để trẻ con thể hiện tình cảm và bản sắc riêng".