Tọa đàm "Sức trẻ văn chương phương Nam" là dịp để thế hệ cầm bút hôm nay cùng nhìn lại hành trình sáng tác, khẳng định sức sáng tạo và bản lĩnh của người viết trẻ thành phố.

Nguồn lực đa dạng

Sáng 21-10, tọa đàm "Sức trẻ văn chương phương Nam" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp Hội Nhà văn TP HCM tổ chức diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động "Những ngày văn học, nghệ thuật TP HCM" đang diễn ra.

Buổi tọa đàm quy tụ nhiều cây bút trẻ nổi bật, từng ghi dấu ấn ở các giải văn chương uy tín. Nội dung tọa đàm đã gợi mở nhiều góc nhìn về hành trình của các cây bút trẻ hôm nay, những người đang góp phần nối dài mạch nguồn sáng tạo, năng động của văn chương đô thị phương Nam.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM, phát biểu khai mạc tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM, khẳng định lực lượng sáng tác văn học trẻ của TP HCM không ngừng được bồi đắp và trẻ hóa. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện, mang theo sức sáng tạo dồi dào và tinh thần dấn thân của người viết trẻ giữa nhịp sống đô thị năng động.

Nhà văn Bùi Tiểu Quyên cho rằng nhờ đặc tính hội tụ của đô thị trung tâm phương Nam, văn học trẻ TP HCM luôn được tiếp sức liên tục từ nhiều nguồn lực mới.

Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một đội ngũ viết trẻ ngày càng hùng hậu về số lượng, phong phú về phong cách và đa dạng trong cá tính sáng tạo.

Các nhà văn trẻ trao đổi tại tọa đàm. Từ trái qua: Nhà văn Bùi Tiểu Quyên, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa, nhà văn Võ Thu Hương và nhà thơ Trần Đức Tín

Cùng chia sẻ tinh thần ấy, nhà văn Võ Thu Hương nhìn nhận, sức trẻ văn chương TP HCM hôm nay đến từ đội ngũ sáng tác đông đảo, năng động, trải dài từ các thế hệ 7X, 8X, 9X đến các bạn trẻ sinh năm 2000.

"Mỗi thế hệ như một làn sóng, khi kết hợp lại sẽ tạo thành mạch nguồn trẻ trung, sôi nổi. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, không gian giao lưu giữa người viết và độc giả ngày càng mở rộng, giúp văn chương trở nên gần gũi và lan tỏa hơn", chị nói.

Nối dài cảm xúc phương Nam

Hiện nay, với sự quan tâm và tạo điều kiện từ các cấp, các ngành, văn học trẻ TP HCM đang có nhiều cơ hội để phát triển và bứt phá. Bên cạnh Giải thưởng Tác giả trẻ do Hội Nhà văn TP HCM khởi xướng nhằm tôn vinh những cây bút triển vọng, Giải thưởng Tác giả trẻ thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trở thành một thương hiệu uy tín, góp phần ghi nhận nỗ lực sáng tạo của thế hệ kế cận.

Từ năm 2022, Đại học Quốc gia TP HCM còn tổ chức Giải thưởng Văn học trẻ hằng năm với mục tiêu khuyến khích "khởi nghiệp văn chương", tạo không gian để sinh viên các trường đại học nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tác, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tình yêu đối với văn học.

Từ trái qua: PGS.TS Bùi Thanh Truyền, TS La Mai Thi Gia và TS Hồ Khánh Vân trao đổi tại toạ đàm

TS Hồ Khánh Vân (Trưởng khoa Văn học - Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM) cho biết cuộc thi "Khởi nghiệp văn chương" thời gian qua đã cho thấy nhu cầu sáng tác của giới trẻ rất lớn, nhưng họ vẫn thiếu sân chơi chuyên nghiệp.

"Qua 4 năm tổ chức, chúng tôi nhận thấy nhiều bạn trẻ có năng khiếu, tư duy độc lập và cách tiếp cận văn học mới mẻ. Điều đó chứng tỏ ngọn lửa đam mê viết văn vẫn âm ỉ cháy trong thế hệ hôm nay", TS Hồ Khánh Vân nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình Hội Nhà văn TP HCM, cho rằng văn chương trẻ hôm nay đang mang đến một nguồn sinh khí mới cho đời sống văn học.

Chính sự nhiệt huyết và đam mê ấy không chỉ góp phần làm mới đời sống văn học mà còn tiếp thêm sinh khí cho những người đi trước. Ở đó, người viết trẻ không chỉ dừng lại ở khát vọng khẳng định bản thân mà còn đang đảm nhận một sứ mệnh sâu xa hơn là khơi gợi niềm tin, nối dài mạch chảy của văn chương phương Nam.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Trong sự chuyển dịch của đời sống văn hóa trong kỷ nguyên nghe nhìn và công nghệ số, các ý kiến cho rằng văn học đang dần bị đẩy ra bởi sức hút của các loại hình giải trí mới. Tuy nhiên, TS Hồ Khánh Vân cho rằng sự thay đổi ấy là quy luật tất yếu của dòng chảy văn hóa.

"Chúng ta chỉ cần bình tĩnh, định hướng đúng, những giá trị bền vững sẽ trở lại. Văn học, sau những giai đoạn bị lấn át, vẫn là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần sâu thẳm và sẽ sớm tìm lại trung tâm trong đời sống văn hoá hiện đại" - TS Hồ Khánh Vân khẳng định.