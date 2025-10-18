Văn học, nghệ thuật TP HCM: 50 năm định hình bản sắc và khát vọng vươn xa

Sáng 18-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất; ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM... cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thường trực UBND - HĐND TP HCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các văn nghệ sĩ lão thành, các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc cho văn học, nghệ thuật TP HCM.

Văn học, nghệ thuật TP HCM: Hành trình 50 năm giữ lửa và sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chia sẻ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ văn nghệ sĩ TP HCM, những người đã miệt mài cống hiến, sáng tạo không ngừng, góp phần tạo dựng bản sắc riêng và làm rạng danh nền văn học, nghệ thuật thành phố trong 50 năm qua.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa lớn nhất của hội nghị không chỉ nằm ở việc nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua mà còn ở sự gặp gỡ, sẻ chia và tôn vinh những giá trị đã làm nên diện mạo văn học, nghệ thuật TP HCM.

Đây cũng là cơ hội truyền cảm hứng cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ, những người sẽ tiếp nối ngọn lửa sáng tạo, góp phần đưa văn hóa, nghệ thuật thành phố vươn xa hơn trong tương lai.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM đã dành thời gian lắng nghe những đóng góp, hiến kế của các văn nghệ sĩ: đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng, NSND Lệ Thủy, NSƯT Thành Lộc, KTS Khương Mười, NSND Mỹ Uyên, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, nhà văn Trầm Hương...

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng chia sẻ nhiều thông tin về chủ trương mở rộng và phát triển không gian văn hóa thành phố, trong đó có việc hình thành các không gian sáng tạo, biểu diễn và giao lưu nghệ thuật phục vụ cộng đồng.

Dấu ấn hành trình 50 năm văn học, nghệ thuật

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức cho biết suốt 50 năm qua, Đảng bộ TP HCM luôn quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố.

Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động văn học, nghệ thuật.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức báo cáo tóm tắt tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất

Nhiều nhà hát và cơ sở văn hóa được tiếp quản từ sau năm 1975 đã được tận dụng, sửa chữa, cải tạo và đưa vào hoạt động hiệu quả, đồng thời thành phố cũng đầu tư xây dựng mới các công trình trọng điểm như Nhà hát Trần Hữu Trang, Sân khấu Sen Hồng… góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, năng động cho đời sống văn hóa, nghệ thuật TP HCM.

Lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cũng được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP HCM đã phát huy vai trò trong việc định hướng, tổng kết, đánh giá hoạt động sáng tác, khẳng định giá trị chân - thiện - mỹ, đồng thời đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, nghệ thuật.

Đông đảo văn nghệ sĩ tham dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất

Công tác giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa của TP HCM và Việt Nam ra thế giới. Nhiều chương trình nghệ thuật mang tính giao lưu, hợp tác quốc tế được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Văn nghệ sĩ TP HCM đóng góp, hiến kế

Tại hội nghị, NSND Đào Bá Sơn nhận định sau 50 năm phát triển, TP HCM có thể tự hào khi đã hình thành một nền văn học, nghệ thuật đa dạng, đậm bản sắc, phản ánh chân thực hơi thở của một đô thị năng động, nghĩa tình. Từ thơ, nhạc, hội họa đến điện ảnh, kiến trúc, thời trang... mọi lĩnh vực đều góp phần khắc họa tâm hồn và vẻ đẹp của con người thành phố.

"Tôi tin rằng trong tương lai, TP HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm văn hóa lớn, nơi văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh hội tụ, lan tỏa và kết nối" - NSND Đào Bá Sơn chia sẻ.

Đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng, NSND Đào Bá Sơn và ca sĩ Võ Hạ Trâm phát biểu tại hội nghị

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ phát biểu tại hội nghị, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Tôi may mắn được sinh ra và trưởng thành trong phong trào văn nghệ sôi động của TP HCM. Thế hệ văn nghệ sĩ trẻ chúng tôi mong thành phố tiếp tục mở rộng không gian biểu diễn, tổ chức các chương trình đào tạo tài năng trẻ và duy trì những sân khấu định kỳ để nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, cống hiến bằng cả trái tim, để mỗi giai điệu, mỗi tác phẩm đều chứa đựng niềm tự hào và tình yêu dành cho TP HCM".

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại hội nghị

NSƯT Thành Lộc bày tỏ văn nghệ sĩ, những người làm nghề như anh, không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình có được.

"Nhìn lại những thước phim, hình ảnh, ký ức vừa qua, tôi thấy đâu đó bóng dáng của chính mình, của đồng nghiệp và của bao thế hệ nghệ sĩ đã sống, làm việc, cống hiến cho thành phố. Tôi mong thành phố tiếp tục tạo điều kiện để chúng tôi được sáng tạo không ngừng, được tự do trong tư duy và cách thể hiện, giúp nghệ sĩ có cơ hội giao lưu, học hỏi và tiến bộ hơn".

Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố.

Dịp này, 51 tập thể - trong đó có Báo Người Lao Động - được UBND TP HCM biểu dương vì đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật TP HCM trong suốt 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.






