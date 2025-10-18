Đan Trường, Lâm Vỹ Dạ và nhiều nghệ sĩ xúc động tham dự sự kiện lớn về văn học - nghệ thuật TP HCM

Các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu, lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, báo chí và cán bộ lão thành tham dự Hội nghị

Sáng 18-10, đông đảo văn nghệ sĩ TP HCM hội ngộ tại Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP HCM (30.4.1975 – 30.4.2025) và chuẩn bị bước vào chuỗi hoạt động "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP HCM" lần thứ I - năm 2025, diễn ra tại TP HCM.

Tại hội trường Học viện Cán bộ TP HCM, hội nghị sáng nay mang ý nghĩa chính trị - xã hội, văn hóa sâu sắc, do Thành ủy TP HCM chỉ đạo, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì; phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Thành đoàn TP HCM và các sở, ngành liên quan thực hiện.

Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

NSND Lệ Thủy phát biểu

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ phát biểu tại Hội nghị

Từ tinh thần Đề cương văn hóa 1943 đến khát vọng sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, NSND Việt Anh, đại diện giới sân khấu TP HCM, nhấn mạnh: "Từ tinh thần của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 – cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng, văn học - nghệ thuật TP HCM đã không ngừng vươn lên, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, dòng chảy sáng tạo ấy không chỉ phản ánh sức sống mạnh mẽ của một đô thị trẻ, năng động mà còn nuôi dưỡng khát vọng vươn xa, góp phần đưa TP HCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo của cả nước".

Cùng chung cảm xúc, NSND Lệ Thủy chia sẻ: "Sau ngày đất nước thống nhất, TP HCM bước vào thời kỳ kiến thiết trong khí thế hừng hực của một đô thị vừa đi qua chiến tranh. Các thế hệ văn nghệ sĩ từ những người ở chiến khu trở về đến lớp trẻ mới trưởng thành đã hòa mình trong dòng chảy sáng tạo. Tôi nhớ như in những bài hát, vở cải lương… ra đời trong giai đoạn hào hùng của thành phố. Đó là những tác phẩm ca ngợi tinh thần kiên cường, là ngọn lửa sưởi ấm một thời gian khó mà thế hệ chúng tôi muốn truyền đến thế hệ trẻ hôm nay".

NSND Thoại Miêu bổ sung: "Thông qua hình tượng nghệ thuật cách mạng, nhiều giá trị tinh thần mới được khơi dậy với những hình mẫu giàu lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Nghệ sĩ chúng tôi luôn tự hào vì được là "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa", góp phần vun đắp nhân cách và lý tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay. TP HCM còn có giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động trong hành trình 30 năm qua đã là một không gian nghệ thuật, điểm hẹn văn hóa đầy tự hào để động viên văn nghệ sĩ sáng tạo".

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM và nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng

Theo thống kê, đến năm 2022, thành phố có gần 6.000 văn nghệ sĩ hội viên của 9 hội chuyên ngành, hoạt động mạnh mẽ trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận - phê bình. Với 7 trường đào tạo, 1 viện nghiên cứu và 1 trung tâm chuyên ngành, TP HCM là trung tâm đào tạo nhân lực văn hóa - nghệ thuật lớn nhất phía Nam.

Văn nghệ sĩ đồng hành với Công nghiệp văn hóa bền vững

Bước vào thời đại số, giới nghệ sĩ trẻ mang đến nhiều tín hiệu mới. Ca sĩ Đan Trường cho biết: "Với chúng tôi, TP HCM là cái nôi của sáng tạo. Từ âm nhạc, điện ảnh đến trình diễn nghệ thuật, thành phố luôn mở ra không gian mới, khuyến khích nghệ sĩ trẻ thể nghiệm, hợp tác, làm việc chuyên nghiệp. Chính sự năng động ấy giúp nghệ thuật Việt có thêm cơ hội vươn ra thế giới. Chúc cho giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động ở tuổi 31 sẽ góp phần thúc đẩy Công nghiệp văn hóa của TP phát triển".

Nghệ sĩ Lâm Vy Dạ đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ thêm: "Tôi cảm nhận rõ tinh thần cởi mở của thành phố. Văn hóa ở đây không khép kín, mà luôn tìm cách kết nối với khán giả, với các nền văn hóa khác. Điều đó khiến chúng tôi, những nghệ sĩ trẻ luôn thấy mình có trách nhiệm tiếp nối truyền thống, vừa sáng tạo, vừa gìn giữ".

Các tập thể được biểu dương tại Hội nghị, trong đó có Báo Người Lao Động đã đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của VH-NT TP HCM 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

NS Thanh Hằng, đã từng 2 năm đoạt giải Mai Vàng, bày tỏ xúc động: "50 năm qua, văn học - nghệ thuật TP HCM là minh chứng cho sức sống kiên cường và nhân văn của người Sài Gòn – TP HCM. Mỗi tác phẩm là một mảnh ký ức, một lời tri ân, một giấc mơ về thành phố đáng sống, nơi nghệ thuật không chỉ nuôi tâm hồn mà còn làm giàu cho xã hội".

Khơi mở dòng chảy sáng tạo – văn hóa là sức mạnh nội sinh

Theo PGS-TS Trần Yến Chi (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã giúp hoạt động VH-NT TP HCM hướng tới diện mạo mới, xứng tầm năng động và hiệu quả hơn. Thông qua hội nghị này, những định hướng phát triển toàn diện VHNT được xác lập, góp phần phát huy giá trị truyền thống, khuyến khích sáng tạo giá trị mới, đẩy mạnh giao lưu - hội nhập quốc tế.

"Tất cả những tiến triển của VHNT sẽ là nền tảng cho việc gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO. Những công trình lớn như: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP HCM, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Cung Thiếu nhi Thủ Thiêm, Thư viện Khoa học Tổng hợp số hóa… đang hình thành, thể hiện tầm nhìn rất rõ của TP" – PGS TS Trần Yến Chi nói.

50 năm nhìn lại, TP HCM không chỉ là trung tâm kinh tế, mà còn là trái tim văn hóa của cả nước – nơi khởi nguồn, thử nghiệm và lan tỏa những giá trị nghệ thuật mới. Từ những nghệ sĩ tiên phong như: NSND Lệ Thủy, NSND Thoại Miêu, NSND Việt Anh… đến những gương mặt trẻ như: Lâm Vy Dạ, Đan Trường, tất cả cùng hòa chung trong một dòng chảy của sáng tạo, cống hiến và niềm tin vào sức mạnh văn hóa Việt Nam.

Văn nghệ sĩ TP HCM chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP HCM sau tiết mục văn nghệ bế mạc hội nghị

"Nếu 50 năm trước, chúng ta sáng tác bằng tình yêu đất nước, thì hôm nay, chúng ta sáng tạo bằng niềm tin vào tương lai của một thành phố sáng tạo, nhân văn và giàu bản sắc" – nhà văn Xuân Phượng nói



