Kinh tế

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay quốc tế đầu tiên

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hãng hàng không của Sun Group - Sun PhuQuoc Airways đã sẵn sàng khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc từ 29-3-2026.

Theo kế hoạch, hãng sẽ chính thức mở bán vé từ ngày 21-1-2026. Đường bay được triển khai sau khi Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cấp Giấy chứng nhận khai thác đường bay vào ngày 5-1-2026 sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt.

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay quốc tế đầu tiên - Ảnh 1.

Sun PhuQuoc Airways vừa đón thêm máy bay mới và dự kiến đến tháng 2-2026 sẽ nâng quy mô đội máy bay lên 9 chiếc

Để bảo đảm hiệu quả khai thác và nhanh chóng tiếp cận thị trường Đài Loan, Sun PhuQuoc Airways đã lựa chọn Hongyi Travel Service làm Tổng đại lý (General Sales Agent - GSA) tại Đài Loan. Với 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành quốc tế, Hongyi Travel Service là một trong những doanh nghiệp du lịch lớn và uy tín hàng đầu tại thị trường này, sở hữu mạng lưới phân phối sâu rộng cùng năng lực tổ chức sản phẩm và dòng khách ổn định.

Phú Quốc - hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới theo Condé Nast Traveler - đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Đài Loan. Lượng khách Đài Loan đến Phú Quốc đang ngày càng tăng. Ghi nhận từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, năm 2025, đảo Ngọc đã đón tới hơn 144.000 lượt khách Đài Loan.

Sun PhuQuoc Airways cũng đang có kế hoạch mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế khác từ đầu Quý II/2026, gồm Busan, Singapore, Bangkok, Hồng Kông. Từ Quý III/2026, hãng khai thác các chặng bay đến Mumbai, New Delhi và Cao Hùng.

Song hành cùng các đường bay quốc tế, hãng tiếp tục kết nối Phú Quốc với các điểm đến nội địa, đường bay Hà Nội - Phú Quốc lên tới 5 chuyến/ngày, TPHCM - Phú Quốc 7 chuyến/ngày; Đà Nẵng - Phú Quốc 1 chuyến/ngày và Cam Ranh - Phú Quốc 4 chuyến/tuần từ ngày 15-3-2026; đồng thời tiếp tục tăng tần suất cho đến cuối năm.

Ngoài mạng bay kết nối Phú Quốc, hãng vẫn duy trì hiện diện tại các đường bay nội địa nhu cầu cao như Hà Nội - TPHCM và dự kiến từ tháng 5 thêm chặng Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Đà Nẵng.

Sun PhuQuoc Airways cũng vừa đón thêm máy bay mới và dự kiến đến tháng 2-2026 sẽ nâng quy mô đội máy bay lên 9 chiếc chỉ sau 6 tháng (tính từ mốc đón máy bay đầu tiên vào ngày 10-8-2025). Trong tháng 12-2025, hãng bay mới đã đạt chỉ số đúng giờ (OTP) 93,5%, đứng đầu toàn ngành hàng không nội địa (tỉ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ đạt 70,7%).

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên

(NLĐO)- Sáng 1-11, chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways khởi hành lúc 7 giờ 15 từ sân bay Nội Bài (TP Hà Nội).

"Soi" đồng phục tiếp viên, phi công Sun PhuQuoc Airways

(NLĐO)- Màn ra mắt bộ đồng phục phi hành đoàn gây chú ý tại Lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) của tập đoàn Sun Group.

Sun PhuQuoc Airways đón thêm máy bay mới trước mùa cao điểm Tết

(NLĐO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, vừa chính thức đón máy bay thuộc sở hữu thứ tư.

