Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Tại Lễ công bố tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đại diện Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC - Đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group), đã chính thức đón nhận Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không từ ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trao Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho đại diện Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC - Đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group)

Đồng thời, Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng, Cục quản lý xuất nhập cảnh, và Ông Đào Xuân Hoạch, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cũng đã trao Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không cùng Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không. Việc hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết là cơ sở để SAC chính thức vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo mô hình quản trị mới ngay từ ngày đầu năm 2026.

"Lễ công bố tiếp nhận và vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc hôm nay không đơn thuần là một buổi bàn giao kỹ thuật, mà là dấu mốc hiện thực hóa sinh động chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, về huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng chiến lược. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đổi mới, dám giao niềm tin cho những chủ thể kinh tế tư nhân đủ năng lực, đủ bản lĩnh và đủ khát vọng cống hiến"- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu.

Bộ Xây dựng đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp đầy trách nhiệm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Sun Group và SAC và trong giai đoạn chuyển tiếp vừa qua.

Đại diện SAC cho biết ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại là bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, ổn định, thông suốt, đồng thời từng bước tinh chỉnh và nâng cấp dịch vụ.

Trong giai đoạn này, đơn vị vận hành tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình khai thác hiện hữu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích thiết thực.

Cụ thể, ngay từ ngày 1-1-2026, sân bay Phú Quốc chính thức triển khai thu phí không dừng ePass (hợp tác cùng Viettel).

Dịch vụ Wi-Fi miễn phí được phủ sóng toàn bộ nhà ga, giúp hành khách, đặc biệt là khách quốc tế, dễ dàng kết nối Internet, tra cứu thông tin và làm thủ tục e-Visa. Hệ thống ăng-ten tăng cường tín hiệu 4G/5G cũng được lắp đặt, đảm bảo kết nối ổn định. Ngoài ra, hệ thống màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) được bổ sung và tối ưu giao diện, hiển thị rõ ràng, giúp hành khách chủ động trong di chuyển và làm thủ tục.

Song song đó, SAC tập trung kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực hiện hữu với mục tiêu vừa đảm bảo sự am hiểu quy trình của đội ngũ nhân viên lâu năm, vừa thổi luồng gió mới về văn hóa dịch vụ thân thiện.

Sun Group đang khẩn trương thi công các hạng mục trọng điểm Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (quy mô hơn 800 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO). Dự án bao gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.

Khi các công trình thuộc giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027, công suất sân bay sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách/năm, tích hợp các trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, văn hóa và giải trí cao cấp.

Trước đó, đêm 31-12, sự kiện Spectacular Countdown 2026 tại Thị trấn Hoàng Hôn với hơn 50 show diễn, quy tụ 200 nghệ sĩ quốc tế và ba màn pháo hoa trong một đêm, thu hút lượng khách kỷ lục. Theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, tổng số chuyến bay đến sân bay Phú Quốc là 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tăng 23% so với cùng kỳ. Lượng khách đến các điểm vui chơi giải trí Thị trấn Hoàng Hôn tăng 76% so với cùng kỳ.

Phú Quốc đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có hơn 2 triệu khách quốc tế. Năm 2025, đảo ngọc đã đón hơn 8,14 triệu lượt khách, doanh thu gần 44.000 tỉ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay, gần 50% là quốc tế.