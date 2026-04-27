SunGroup chính thức khởi công sân bay Phan Thiết

Sáng 27-4, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công hạng mục hàng không dân dụng thuộc dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Dự án tọa lạc tại phường Mũi Né, có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng trên diện tích gần 75 ha.

Sân bay được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 1.

Đáng chú ý, dự án hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư và chính thức khởi công chỉ sau 5 tháng, dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm.

Các đại biểu bấm nút khởi công sân bay Phan Thiết

Trung tâm công trình là nhà ga hành khách rộng 18.000 m², thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Champa. Hình dáng nhà ga mô phỏng các tháp Poshanu với sắc đỏ gạch trầm, kết hợp kỹ thuật xây gạch corbel và hệ mái vòm giật cấp vươn lên bầu trời, tạo nên dấu ấn nhận diện đặc trưng.

Cấu trúc mái vòm 13 tầng mang ý nghĩa biểu trưng cho chu kỳ trọn vẹn và khát vọng mở ra hành trình mới. Sân đỗ được bố trí 6 vị trí đáp ứng cả máy bay Code E và Code C, kết nối trực tiếp với hệ thống đường lăn vào nhà ga.

Đài kiểm soát không lưu cao 45 m được trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, bảo đảm điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Phối cảnh dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư khoảng hơn 1,5 triệu tỉ đồng vào hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông là ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư.

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết là một trong những dự án như vậy, thể hiện rất rõ chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với thu hút đầu tư tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều trung tâm du lịch lớn đến Mũi Né – Phan Thiết, đồng thời đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, mở ra triển vọng đón trực tiếp dòng khách quốc tế trong tương lai gần.



Dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo thêm hàng nghìn việc làm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng và tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Động thổ dự án Công viên Bãi Đá Ông Địa Sáng 27-4, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dự lễ động thổ Công viên Bãi Đá Ông Địa thuộc địa bàn phường Phú Thủy. Công viên có quy mô khoảng 1,2 ha, kinh phí 11 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9-2026. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đại biểu dự lễ động thổ Công viên Bãi Đá Ông Địa Trung tâm dự án là quảng trường Crystal – không gian sự kiện mở hướng ra biển, bố trí đá tự nhiên và các tác phẩm nghệ thuật biểu tượng, dự kiến tổ chức hoạt động cộng đồng, lễ hội và sự kiện văn hóa. Bên cạnh đó là các phân khu trải nghiệm gồm Làng Gió – khu ẩm thực và sự kiện lấy cảm hứng từ làng chài; Ốc đảo San Hô với không gian dạo bộ và thư giãn; Đảo sinh vật biển dành cho trẻ em; sân chơi Đạp Sóng phục vụ thể thao ngoài trời; cùng Vườn đá – Miếu Ông Địa nhằm giữ gìn yếu tố tâm linh và bản sắc địa phương. Phối cảnh dự án Vị trí xây dựng Công viên Bãi Đá Ông Địa



