HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

SunGroup chính thức khởi công sân bay Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sân bay Phan Thiết chính thức khởi công tại Lâm Đồng, kỳ vọng đón 2 triệu khách/năm và tạo cú hích cho du lịch – đầu tư vùng Nam Trung Bộ

Sáng 27-4, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công hạng mục hàng không dân dụng thuộc dự án Cảng hàng không Phan Thiết. 

Dự án tọa lạc tại phường Mũi Né, có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng trên diện tích gần 75 ha. 

Sân bay được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 1. 

Đáng chú ý, dự án hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư và chính thức khởi công chỉ sau 5 tháng, dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm.

SunGroup khởi công sân bay Phan Thiết 2026: Cú hích cho du lịch Nam Trung Bộ

Các đại biểu bấm nút khởi công sân bay Phan Thiết

Trung tâm công trình là nhà ga hành khách rộng 18.000 m², thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Champa. Hình dáng nhà ga mô phỏng các tháp Poshanu với sắc đỏ gạch trầm, kết hợp kỹ thuật xây gạch corbel và hệ mái vòm giật cấp vươn lên bầu trời, tạo nên dấu ấn nhận diện đặc trưng. 

Cấu trúc mái vòm 13 tầng mang ý nghĩa biểu trưng cho chu kỳ trọn vẹn và khát vọng mở ra hành trình mới. Sân đỗ được bố trí 6 vị trí đáp ứng cả máy bay Code E và Code C, kết nối trực tiếp với hệ thống đường lăn vào nhà ga. 

Đài kiểm soát không lưu cao 45 m được trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, bảo đảm điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. 

SunGroup khởi công sân bay Phan Thiết 2026: Cú hích cho du lịch Nam Trung Bộ

Phối cảnh dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư khoảng hơn 1,5 triệu tỉ đồng vào hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông là ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư. 

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết là một trong những dự án như vậy, thể hiện rất rõ chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với thu hút đầu tư tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều trung tâm du lịch lớn đến Mũi Né – Phan Thiết, đồng thời đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, mở ra triển vọng đón trực tiếp dòng khách quốc tế trong tương lai gần.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo thêm hàng nghìn việc làm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng và tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Động thổ dự án Công viên Bãi Đá Ông Địa

Sáng 27-4, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dự lễ động thổ Công viên Bãi Đá Ông Địa thuộc địa bàn phường Phú Thủy. Công viên có quy mô khoảng 1,2 ha, kinh phí 11 tỉ đồng.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9-2026.

Khởi công Công viên Bãi Đá Ông Địa – hình thành không gian công cộng ven biển Phan Thiết

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đại biểu dự lễ động thổ Công viên Bãi Đá Ông Địa

Trung tâm dự án là quảng trường Crystal – không gian sự kiện mở hướng ra biển, bố trí đá tự nhiên và các tác phẩm nghệ thuật biểu tượng, dự kiến tổ chức hoạt động cộng đồng, lễ hội và sự kiện văn hóa.

Bên cạnh đó là các phân khu trải nghiệm gồm Làng Gió – khu ẩm thực và sự kiện lấy cảm hứng từ làng chài; Ốc đảo San Hô với không gian dạo bộ và thư giãn; Đảo sinh vật biển dành cho trẻ em; sân chơi Đạp Sóng phục vụ thể thao ngoài trời; cùng Vườn đá – Miếu Ông Địa nhằm giữ gìn yếu tố tâm linh và bản sắc địa phương.

Khởi công Công viên Bãi Đá Ông Địa – hình thành không gian công cộng ven biển Phan Thiết

Phối cảnh dự án

Khởi công Công viên Bãi Đá Ông Địa – hình thành không gian công cộng ven biển Phan Thiết

Vị trí xây dựng Công viên Bãi Đá Ông Địa


Tin liên quan

Khởi công sân bay Phan Thiết vào ngày 30-4

Sungroup Lâm Đồng sân bay Phan Thiết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo