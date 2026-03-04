Doanh nghiệp thuộc Sun Group trúng thầu hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết

Chiều 4-3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết. Đây là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt trước đó.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 13-12-2025. Sau quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định hướng dẫn, Sở Xây dựng đã trình thẩm định kết quả; Sở Tài chính có báo cáo thẩm định trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt.

Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết là một thành viên trong hệ sinh thái của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Sun Group.

Tháng 12-2025, hạng mục quân sự sân bay Phan Thiết đã chính thức khánh thành



SAC có vốn điều lệ 4.500 tỉ đồng, kinh nghiệm thực chiến dày dạn khi vận hành thành công các cảng hàng không tư nhân tiêu biểu như Vân Đồn Phú Quốc.

Hạng mục dân dụng Cảng hàng không Phan Thiết có thiết kế cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm (năm 2030). Sân bay sẽ khai thác các đường bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu.

Dự án sử dụng gần 75 ha đất. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.797,9 tỉ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành.