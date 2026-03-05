HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trở thành nhà đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, Sun Group đang tham gia bao nhiêu sân bay?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết (Lâm Đồng) đã mở rộng hệ sinh thái hàng không của tập đoàn Sun Group.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 4-3-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Trước đó, tháng 1-2026, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ mời thầu; đến ngày 25-2 chỉ có một doanh nghiệp tham gia.

Trở thành nhà đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, Sun Group đang tham gia bao nhiêu sân bay? - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Nguồn: Sun Group

Theo thông tin từ Sun Group, tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.800 tỉ đồng.

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có thiết kế cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm (năm 2030). Sân bay sẽ khai thác các đường bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu. Sử dụng gần 75 ha đất, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận.

Khi đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng thúc đẩy du lịch Lâm Đồng, rút ngắn thời gian di chuyển và giúp Mũi Né kết nối trực tiếp trong nước, quốc tế.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng Hàng không dân dụng Phan Thiết tiếp tục mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam.

Năm 2018, Tập đoàn này đã đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 1-1-2026, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời thuộc Sun Group được giao đảm nhận vai trò quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang). Sau chuyển giao, dù lập kỷ lục chuyến bay và hành khách dịp Tết, sân bay Phú Quốc vẫn được vận hành thông suốt, khẳng định năng lực điều hành. Đây là nền tảng để sân bay duy trì đà tăng trưởng, hướng tới APEC 2027. Hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được gấp rút triển khai các hạng mục xây mới đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP để nâng công suất lên 10 triệu khách/năm, phấn đấu hoàn thành trước 31-12-2026.

Trở thành nhà đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, Sun Group đang tham gia bao nhiêu sân bay? - Ảnh 2.

Hình ảnh phối cảnh dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Nguồn: Sun Group

Cùng với đó, Sun Group hiện đang tham gia vào công tác nghiên cứu và quy hoạch phát triển hàng không tại một số địa phương trên cả nước.

Ngày 26-5-2025, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sun Group đề xuất thực hiện.

Đến đầu năm 2026, theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ Sun Group tài trợ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đại diện Sun Group, việc tài trợ nghiên cứu quy hoạch nhằm góp phần định hướng phát triển hạ tầng hàng không cho những điểm đến du lịch đặc biệt của Việt Nam.

Song song, Sun Group cũng từng bước mở rộng hệ sinh thái hàng không theo hướng đồng bộ từ hạ tầng đến dịch vụ, nhằm nâng cao năng lực kết nối cho các điểm đến du lịch của Việt Nam. Năm 2022, Tập đoàn ra mắt Sun Air, hãng hàng không chung phân khúc hạng sang đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2025, Sun Group chính thức ra mắt Sun PhuQuoc Airways (SPA)- với mạng bay lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Theo đại diện Sun Group, từ phát triển các điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đến đầu tư, vận hành sân bay và hãng hàng không, doanh nghiệp đang từng bước hình thành hệ sinh thái hàng không - du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết được xem là bước tiếp theo trong chiến lược dài hạn nhằm tăng cường kết nối, đưa Việt Nam ra thế giới và thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

