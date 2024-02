Tắc đường do lấn chiếm bán hàng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Hoàng Phương, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 10, cho biết UBND quận 10 đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông phối hợp các đơn vị tuyên truyền vận động và xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường của quận.

Từ ngày 2 đến 9-2-2024 (23 tới 30 tháng chạp), quận 10 tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên 10 tuyến đường trọng điểm và các điểm nóng về giao thông như chợ, bệnh viện. Việc nhắc nhở hộ kinh doanh dọn dẹp sạch sẽ, xử lý điểm bán hàng tự phát trên địa bàn cũng nằm trong đợt cao điểm này.

Tại quận Bình Thạnh, UBND quận này đã ban hành các kế hoạch bảo đảm trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông trên địa bàn. Phân công lực lượng phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm; lực lượng trật tự đô thị, dân quân tự vệ của mỗi phường được giao phối hợp cảnh sát giao thông tại các điểm thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Thời gian tới, UBND quận Bình Thạnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.