Giải trí

Tác giả bản hit "Nàng thơ"- Hoàng Dũng xác nhận tình trạng hôn nhân

Thùy Trang

(NLĐO)- Ngày 8-3, ca sĩ Hoàng Dũng chính thức xác nhận tình trạng hôn nhân: đã kết hôn từ năm 25 tuổi.

Tác giả bản hit "Nàng thơ" Hoàng Dũng kết hôn tứ 6 năm trước

Tác giả bản hit "Nàng thơ"- Hoàng Dũng xác nhận tình trạng hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh cưới của ca sĩ Hoàng Dũng vừa được tiết lộ

Theo chia sẻ của Hoàng Dũng, anh và bạn gái Khánh Linh đã đưa ra quyết định gắn bó từ khoảng 6 năm trước, khi nam ca sĩ 25 tuổi. Thời điểm đó, Hoàng Dũng đang bắt đầu hành trình làm nhạc độc lập, còn Khánh Linh vẫn đang thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Nam ca sĩ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi bạn gái từng tâm sự rằng công việc khiến cô cảm thấy mệt mỏi và thiếu sức sống. Lúc ấy, Hoàng Dũng đã nói với Khánh Linh: "Em nghỉ ở nhà đi anh nuôi".

Không lâu sau đó, Khánh Linh thực sự nghỉ việc và bắt đầu đồng hành cùng Hoàng Dũng trong hành trình riêng của cả hai. Ngày Quốc tế Phụ nữ, ca sĩ Hoàng Dũng cũng công bố ảnh cưới và công khai vợ với khán giả.

Ca sĩ Hoàng Dũng tiết lộ Khánh Linh không chỉ là vợ mà còn là người đứng sau nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Chính Khánh Linh là người đặt tên cho album, và gom những bản demo mà anh từng bỏ quên thành một sản phẩm hoàn chỉnh. "Từ lúc ấy, cuộc sống lúc nào cũng có em. Có những ngày mình nằm dài chẳng làm gì cả, có những khi mình quay cuồng cùng những dự án liên miên. Chính em là người đặt tên cho album 25 và gom những demo mà anh vứt xó thành một đĩa nhạc. Chính em là người bảo anh sửa lại bài Nàng Thơ và phát hành dù anh đã tính vứt nó đi từ lâu rồi. EP Yên cũng làm cùng em, Xoay Tròn cũng thế. Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp. Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần "ngoan" và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp"- Hoàng Dũng chia sẻ.

Hoàng Dũng không giấu, chỉ là giờ mới nói

Tác giả bản hit "Nàng thơ"- Hoàng Dũng xác nhận tình trạng hôn nhân - Ảnh 2.

Hoàng Dũng và vợ

Nma ca sĩ cũng bày tỏ tình yêu nồng nàn với vợ. "Ngày trước, anh luôn nghĩ tình yêu là một gia vị cuộc sống. Có thì đậm đà, không có thì đời hơi nhạt nhưng cũng chẳng sao. Ấy thế mà gặp em, tự dưng anh hiểu ra rằng tình yêu có sức mạnh to lớn thế nào, và hiểu được rằng tại sao con người chúng ta lại đuổi theo tình yêu qua hàng ngàn năm như thế. Anh hiểu rằng tình yêu không chỉ là cái nắm tay, nụ hôn hay lời hứa, mà còn là sự đồng điệu, tin tưởng, đồng hành và cam kết. Đồng điệu là khoảnh khắc hai đứa mình cùng bật cười thầm lúc nhìn một cái kem Tràng Tiền rơi xuống đất. Tin tưởng là nhiều đêm mình thức trắng để kể về tất cả những chuyện tốt xấu của nhau trong quá khứ. Đồng hành là khi em nói rằng em muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp (vì em thấy tự anh làm hơi chán). Cam kết là khi anh hình thành suy nghĩ rằng mình muốn ở cạnh con người này vài chục năm sau của cuộc đời, và phải là người này"- Hoàng Dũng chia sẻ.

Tác giả bản hit "Nàng thơ"- Hoàng Dũng xác nhận tình trạng hôn nhân - Ảnh 3.

Tác giả bản hit Nàng thơ công khai tình trạng hôn nhân nhân dịp 8-3

Hoàng Dũng sinh năm 1995 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ được nhiều khán giả yêu thích nhờ phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Anh bắt đầu được chú ý sau khi giành ngôi Á quân chương trình The Voice Vietnam năm 2015. Sau cuộc thi, Hoàng Dũng từng bước xây dựng sự nghiệp với nhiều ca khúc do chính mình sáng tác như Nàng Thơ, Yếu Đuối, Đôi Mươi, Xoay Tròn… Trong đó, Nàng Thơ được xem là bản hit giúp tên tuổi của nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc.

