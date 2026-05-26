Văn hóa - Văn nghệ

Tác phẩm múa "Duyên ngày nợ đêm" nổi tiếng thế giới công diễn tại TP HCM

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – "Duyên nợ ngày đêm" - cuộc gặp hiếm có giữa ký ức, bản sắc và vẻ đẹp của chuyển động cơ thể - sẽ tỏa sáng tại TP HCM

Tác phẩm múa "Duyên ngày nợ đêm" nổi tiếng của thế giới sắp diễn tại TP HCM - Ảnh 1.

Vở múa "Duyên ngày nợ đêm" hứa hẹn thu hút đông khán giả tại TP HCM

Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp của đô thị, không nhiều chương trình nghệ thuật đủ sức khiến khán giả dừng lại để lắng nghe cơ thể kể chuyện. Nhưng tháng 6 này, TP HCM sẽ có cơ hội đón một tác phẩm như thế – một vở múa từng chinh phục nhiều sân khấu quốc tế bằng thứ ngôn ngữ không cần lời nhưng chạm đến những tầng sâu cảm xúc của con người.

Chính xác suất diễn tối 19-6 tới, tại Nhà hát Bến Thành, vở múa "Duyên ngày nợ đêm" của Hervé Koubi sẽ đến với khán giả TP HCM trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại Việt Nam, sau điểm diễn ở Festival Huế và trước khi ra mắt công chúng Hà Nội.

Một tác phẩm mang ngôn ngữ sân khấu không biên giới

Đây không chỉ là một buổi biểu diễn múa đương đại đơn thuần. Đó là hành trình nghệ thuật được xây dựng từ những câu hỏi lớn: Con người thuộc về đâu? Ký ức được lưu giữ bằng cách nào? Và liệu nghệ thuật có thể tạo nên đối thoại giữa những nền văn hóa tưởng như xa cách?

Tác phẩm múa "Duyên ngày nợ đêm" nổi tiếng của thế giới sắp diễn tại TP HCM - Ảnh 2.

Dàn diễn viên múa tài hoa của quốc tế sẽ đến TP HCM trong tháng 6-2026

Trong thế giới sân khấu của Hervé Koubi, cơ thể không còn là công cụ biểu diễn mà trở thành một ngôn ngữ.

Được đào tạo tại Trung tâm Múa quốc tế Rosella Hightower và được Bộ Văn hóa Pháp trao danh hiệu Hiệp sĩ Huân chương Nghệ thuật và Văn học năm 2015, Hervé Koubi nhiều năm qua đã tạo dựng dấu ấn riêng bằng việc kết nối múa đương đại với tinh thần đường phố, với ký ức văn hóa Bắc Phi và mỹ học đương đại châu Âu.

Khi cơ thể kể câu chuyện của ký ức

"Duyên ngày nợ đêm" là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình nghệ thuật ấy. Quy tụ 14 vũ công – phần lớn trưởng thành từ street dance và hip-hop – tác phẩm mở ra một không gian sân khấu vừa mãnh liệt vừa tĩnh lặng.

Những cú bật nhảy như thách thức trọng lực, các màn nâng đỡ đầy tin cậy, những chuyển động đồng bộ đến mức mê hoặc tạo nên cảm giác như đang chứng kiến một dòng chảy sống động của ký ức và lịch sử.

Tác phẩm múa "Duyên ngày nợ đêm" nổi tiếng của thế giới sắp diễn tại TP HCM - Ảnh 3.

Một tác phẩm hơn cả mong đợi với người hâm mộ nghệ thuật múa

Những hình khối cơ thể đan cài liên tục, những đội hình biến đổi không ngừng tạo nên vẻ đẹp vừa hùng tráng vừa thiền định. Ở đó, tinh thần đường phố được chuyển hóa thành một thứ ngôn ngữ sân khấu tinh tế, giàu tính tạo hình và chiều sâu cảm xúc.

Hành trình tìm về bản sắc qua nghệ thuật

Điều khiến tác phẩm vượt khỏi giới hạn của kỹ thuật chính là chiều sâu tư tưởng. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Yasmina Khadra, vở diễn đồng thời phản chiếu hành trình tìm về cội nguồn Algeria của chính biên đạo.

Ở đó, nhào lộn, thể dục dụng cụ, b-boying, hip-hop, ballet và múa đương đại không đứng cạnh nhau như những kỹ thuật riêng lẻ mà hòa thành một ngôn ngữ thống nhất – nơi bản sắc được đặt trong chuyển động và ký ức được gọi dậy bằng hình thể.

Tác phẩm múa "Duyên ngày nợ đêm" nổi tiếng của thế giới sắp diễn tại TP HCM - Ảnh 4.

Tác phẩm "Duyên ngày nợ đêm" sẽ diễn 1 suất duy nhất tối 19-6-2026 tại Nhà hát Bến Thành

Một đêm diễn đáng chờ đợi của khán giả TP HCM

Với công chúng TP HCM, sự xuất hiện của "Duyên ngày nợ đêm" không chỉ là một đêm diễn đáng xem, mà còn là cơ hội để tiếp cận một xu hướng sân khấu đương đại đang tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới.

Có những tác phẩm đến để giải trí. Có những tác phẩm đến để khiến người xem suy ngẫm. Có những tác phẩm khiến người ta bước ra khỏi nhà hát với cảm giác vừa được đi qua một miền ký ức không thuộc về riêng ai. 

"Duyên ngày nợ đêm" nhiều khả năng sẽ là một trải nghiệm như thế.

"Mèo máy" Doraemon sắp đạt trăm tỉ đồng, "Tạm biệt Gohan" tạo dấu ấn

(NLĐO) - Phim về "mèo máy" Doraemon đang bội thu tại thị trường Việt. Bên cạnh đó, "Tạm biệt Gohan" cũng gặt hái doanh thu ấn tượng.

