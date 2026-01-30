Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các hội và hiệp hội thể thao, Đại hội Liên đoàn Taekwondo TP HCM nhiệm kỳ I (2026-2031) diễn ra ngày 30-1 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM). Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển cho chính bộ môn Taekwondo thành phố chặng đường sắp tới.



Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để tặng hoa mừng đại hội

Nhiều hoạt động nổi bật trong giai đoạn 2023-2025 đã được ghi nhận, bao gồm sự phát triển ổn định về quy mô nhân sự và sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Chỉ riêng tại khu vực 1 (TP HCM trước đây), số lượng võ sinh tham dự các kỳ thi thăng cấp, đẳng, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với gần 3.000 người tham dự vào đợt 2-2025.

Tại khu vực 2 (Bình Dương), hệ thống 50 CLB được duy trì trong giai đoạn 2023 - 2024 với số lượng võ sinh tập luyện thường xuyên đạt gần 4.000 người. Trong khi tại khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu), hoạt động phong trào diễn ra sôi nổi với hơn 9.800 lượt võ sinh thi thăng cấp đai vào năm 2024.

Đại gia đình Tarkwondo TP HCM vững vàng, thống nhất

Cùng với việc phát triển về chất lẫn lượng của lực lượng võ sinh, công tác chuyển đổi số hoạt động quản lý, điều hành chuyên môn được đã được liên đoàn triển khai đến các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Công tác thi thăng cấp, đẳng ngày càng chuyên nghiệp với quy mô tăng dần.

Hướng tới nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn Taekwondo TP HCM đề ra phương hướng hoạt động cụ thể, nhấn mạnh việc tăng dần tính chủ động của một tổ chức xã hội hoá, theo xu hướng hội nhập với phong trào taekwondo thế giới, đồng thời tổ chức chuyên nghiệp hóa các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TPHCM nhiệm kỳ I với 27 thành viên

Liên đoàn đã đặt ra các chỉ tiêu: chuyển đổi số (100% - ước tính khoảng 70.000 - 100.000 võ sinh tập luyện thường xuyên tại TP HCM được cấp mã định danh Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, tích hợp vào hệ thống dữ liệu taekwondo quốc gia; thành tích cao (đóng góp 40% nhân sự cho đội tuyển quốc gia, phấn đấu có VĐV đạt huy chương tại Asiad 2026 và giành vé chính thức tham dự Olympic 2028); đào tạo (100% HLV đứng lớp có chứng chỉ sư phạm và chứng nhận cập nhật chuyên môn, luật thi đấu mới hàng năm; tài chính (tăng nguồn thu từ xã hội hóa đạt mức 70-80% tổng kinh phí hoạt động vào năm 2030).

Theo kết quả bầu cử, Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP HCM nhiệm kỳ I (2026-2031) với 27 thành viên đã chính thức ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Huy giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký liên đoàn.