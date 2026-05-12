Tài khoản bất ngờ nhận 1 tỉ đồng trong đêm, người đàn ông lo lắng đến mất ngủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài khoản bất ngờ nhận 1 tỉ đồng trong đêm, người đàn ông lo lắng đến mất ngủ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tài khoản nhận được số tiền 1 tỉ đồng trong đêm, người đàn ông nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo nên đến công an nhờ can thiệp

Ngày 12-5, UBND xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Duy Sáng (trú tại thôn 2, xã Ia Đal) vì đã hoàn trả 1 tỉ đồng cho người chuyển nhầm.

Liên quan vụ việc, trung tá Nguyễn Văn Phúc và thượng úy Phùng Minh Tiến, cán bộ Công an xã Ia Đal, cũng được khen thưởng vì hành vi trên.

Người đàn ông mất ngủ vì tài khoản nhận 1 tỉ đồng trong đêm - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Suy Sáng hoàn trả số tiền 1 tỉ đồng cho anh Nguyễn Việt Bắc

Trước đó, tối 6-4, tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Duy Sáng bất ngờ nhận được 1 tỉ đồng từ một tài khoản lạ. Thấy số tiền lớn vào tài khoản, anh Sáng bồn chồn, lo lắng đến mất ngủ.

Đến sáng hôm sau, một người lạ gọi điện cho anh Sáng thông báo chuyển nhầm tiền vào tài khoản. Lo ngại việc chuyển tiền này có thể liên quan hành vi lừa đảo nên anh đã đến Công an xã Ia Đal trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Cơ quan công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1984, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Công an xã Ia Đal sau đó phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ anh Sáng hoàn tất thủ tục trao trả đầy đủ số tiền 1 tỉ đồng cho anh Bắc.

"Tôi ở vùng biên giới khó khăn, chưa giao dịch với ai tiền trăm triệu nên thấy số tiền 1 tỉ đồng chuyển vào tài khoản thì rất lo lắng đến mất ngủ. Nhưng tôi nghĩ số tiền này không phải của mình, có thể liên quan việc lừa đảo mà trên mạng xã hội hay đề cập nên nhanh chóng đến nhờ công an hỗ trợ trả lại. Khi hoàn trả tiền xong, tôi thấy nhẹ người hẳn" - anh Sáng bày tỏ.

Tin liên quan

Cụ bà mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Cụ bà mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

(NLĐO) - Cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi mang 19 chỉ vàng bán thành tiền để chuyển cho bọn lừa đảo.

Vụ nhiều học sinh Đắk Lắk chờ tiền thưởng: Sở GD-ĐT đã chuyển tiền

(NLĐO) – Sau gần 4 tháng có quyết định tặng bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk, các em học sinh đoạt thành tích cao tại giải thể thao đã được chi tiền thưởng.

Bị Việt kiều Anh dụ dỗ "chuyển tiền - nhận quà", cô gái suýt mất tiền oan

(NLĐO)- Quen biết trên mạng và bị một Việt kiều Anh dụ dỗ, một người phụ nữ ở Thanh Hóa suýt mất tiền oan nếu không được công an ngăn chặn kịp thời

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo