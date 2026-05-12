Tài khoản bất ngờ nhận 1 tỉ đồng trong đêm, người đàn ông lo lắng đến mất ngủ

Ngày 12-5, UBND xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Duy Sáng (trú tại thôn 2, xã Ia Đal) vì đã hoàn trả 1 tỉ đồng cho người chuyển nhầm.

Liên quan vụ việc, trung tá Nguyễn Văn Phúc và thượng úy Phùng Minh Tiến, cán bộ Công an xã Ia Đal, cũng được khen thưởng vì hành vi trên.

Anh Nguyễn Suy Sáng hoàn trả số tiền 1 tỉ đồng cho anh Nguyễn Việt Bắc

Trước đó, tối 6-4, tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Duy Sáng bất ngờ nhận được 1 tỉ đồng từ một tài khoản lạ. Thấy số tiền lớn vào tài khoản, anh Sáng bồn chồn, lo lắng đến mất ngủ.

Đến sáng hôm sau, một người lạ gọi điện cho anh Sáng thông báo chuyển nhầm tiền vào tài khoản. Lo ngại việc chuyển tiền này có thể liên quan hành vi lừa đảo nên anh đã đến Công an xã Ia Đal trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.



Cơ quan công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1984, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Công an xã Ia Đal sau đó phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ anh Sáng hoàn tất thủ tục trao trả đầy đủ số tiền 1 tỉ đồng cho anh Bắc.

"Tôi ở vùng biên giới khó khăn, chưa giao dịch với ai tiền trăm triệu nên thấy số tiền 1 tỉ đồng chuyển vào tài khoản thì rất lo lắng đến mất ngủ. Nhưng tôi nghĩ số tiền này không phải của mình, có thể liên quan việc lừa đảo mà trên mạng xã hội hay đề cập nên nhanh chóng đến nhờ công an hỗ trợ trả lại. Khi hoàn trả tiền xong, tôi thấy nhẹ người hẳn" - anh Sáng bày tỏ.