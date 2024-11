Tài khoản Facebook phòng CSGT Công an Bình Thuận bị giả mạo

Chiều 14-11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp xử lý tài khoản Facebook với tên "Phòng CSGT Công An Tỉnh Bình Thuận". Đây là tài khoản không phải do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận lập ra.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, tài khoản Facebook "Phòng CSGT Công An Tỉnh Bình Thuận" hiển thị là Tổ chức Chính phủ dẫn đến nhiều người nhầm tưởng là kênh chính thức của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tuyên truyền an toàn giao thông trên mạng xã hội.

Trang Facebook giả mạo

Trong đó, nhiều thông tin do trang Facebook này đăng tải có nội dung không chính xác. Các cá nhân, tổ chức mạo danh Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận thiết lập và điều hành các trang, kênh thông tin trên mạng xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận có một Trang thông tin điện tử chính thức trên nền tảng Facebook với tên gọi: "Phòng CSGT Bình Thuận". Người dân có thể truy cập, theo dõi trang qua đường link: https://www.facebook.com/phongcsgtbinhthuan.

Giao diện của trang Facebook “Phòng CSGT Bình Thuận”

Trang Facebook "Phòng CSGT Bình Thuận" có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và trật tự, an toàn giao thông.

Đây còn là kênh thông tin tiếp nhận dữ liệu (thông tin, hình ảnh) phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT do cá nhân, tổ chức cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để xử lý vi phạm theo quy định.