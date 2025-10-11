Ngày 11-10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết một phụ nữ trên địa bàn vừa nhờ lực lượng công an, ngân hàng chuyển trả lại 5 tỉ đồng do người khác chuyển nhầm.
Vào ngày 10-10, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (41 tuổi, trú phường An Khê) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng - mở tại Ngân hàng ACB chi nhánh An Khê, tỉnh Gia Lai - bỗng nhiên nhận được 5 tỉ đồng.
Công an phường An Khê phối hợp cùng ngân hàng tiến hành xác minh tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh T.H.L (24 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP HCM).
Công an phường và Chi nhánh Ngân hàng ACB tại An Khê đã hướng dẫn chị Hằng làm thủ tục hoàn trả số tiền trên về chủ sở hữu theo quy định.
Sau khi nhận lại được số tiền, anh T.H.L đã rất cảm kích, gửi lời cảm ơn đến chị Hằng cùng cơ quan công an, ngân hàng.
Cũng tại tỉnh Gia Lai, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) cũng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng thêm 1 tỉ đồng. Nhận thấy số tiền không phải của mình, bà Hạnh lập tức đến Công an phường trình báo sự việc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường xác minh người có liên quan, làm rõ địa chỉ cư trú và liên hệ trực tiếp để trao đổi với người chuyển nhầm. Theo đó người chuyển khoản nhầm là một phụ nữ 38 tuổi tại tỉnh Hà Tĩnh.
Không hoàn trả tiền có thể bị xử lý hình sự
Qua sự việc trên Công an phường An Khê cũng khuyến cáo, nếu chuyển khoản nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm mà không rõ người gửi thì người dân nên đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3, nhằm tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng.
