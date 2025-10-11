HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tài khoản nhận 5 tỉ đồng, người phụ nữ vội báo công an

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Thấy tài khoản bỗng nhiên được chuyển đến 5 tỉ đồng, một người phụ nữ ở Gia Lai hoảng hốt, vội đến công an trình báo

Ngày 11-10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết một phụ nữ trên địa bàn vừa nhờ lực lượng công an, ngân hàng chuyển trả lại 5 tỉ đồng do người khác chuyển nhầm.

Vào ngày 10-10, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (41 tuổi, trú phường An Khê) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng - mở tại Ngân hàng ACB chi nhánh An Khê, tỉnh Gia Lai - bỗng nhiên nhận được 5 tỉ đồng.

Tài khoản nhận 5 tỉ đồng , người phụ nữ vội vàng báo công an - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hạnh đến Công an Gia Lai trình báo tài khoản được cộng 1 tỉ đồng. Sau đó cơ quan công an đã hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm

Công an phường An Khê phối hợp cùng ngân hàng tiến hành xác minh tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh T.H.L (24 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP HCM).

Công an phường và Chi nhánh Ngân hàng ACB tại An Khê đã hướng dẫn chị Hằng làm thủ tục hoàn trả số tiền trên về chủ sở hữu theo quy định.

Sau khi nhận lại được số tiền, anh T.H.L đã rất cảm kích, gửi lời cảm ơn đến chị Hằng cùng cơ quan công an, ngân hàng.

Cũng tại tỉnh Gia Lai, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) cũng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng thêm 1 tỉ đồng. Nhận thấy số tiền không phải của mình, bà Hạnh lập tức đến Công an phường trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường xác minh người có liên quan, làm rõ địa chỉ cư trú và liên hệ trực tiếp để trao đổi với người chuyển nhầm. Theo đó người chuyển khoản nhầm là một phụ nữ 38 tuổi tại tỉnh Hà Tĩnh.

Không hoàn trả tiền có thể bị xử lý hình sự

Qua sự việc trên Công an phường An Khê cũng khuyến cáo, nếu chuyển khoản nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm mà không rõ người gửi thì người dân nên đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3, nhằm tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng.


Nhận được 1 tỉ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ vội vàng báo công an

Nhận được 1 tỉ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ vội vàng báo công an

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã nhận lại 1 tỉ đồng chuyển nhầm cho người khác.

Người phụ nữ ở Tây Ninh vui mừng nhận lại 190 triệu đồng chuyển nhầm

(NLĐO) – UBND xã ở Cà Mau sẽ tổ chức tuyên dương đối với người phụ nữ có hành động đẹp khi chuyển lại 190 triệu đồng của người chuyển nhầm quê Tây Ninh

Đòi tiền chuyển nhầm hoài không được, công an vào cuộc nhận được ngay

(NLĐO) - Công an xã ở Gia Lai vừa phối hợp với Công an phường ở Hải Phòng hỗ trợ một phụ nữ nhận lại gần 55 triệu đồng chuyển nhầm.

