Người phụ nữ ở Tây Ninh vui mừng nhận lại 190 triệu đồng chuyển nhầm

Ngày 21-9, thông tin từ Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã hỗ trợ một người dân nhận lại 190 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho một người khác ở tỉnh Cà Mau.

Bà Thi đến công an trình báo sau khi phát hiện 190 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản

Trước đó, vào ngày 26-8, bà Lê Thị Diễm Châu (SN 1981, ngụ phường Gò Dầu) đã đến Công an phường Gò Dầu trình báo về việc chuyển nhầm 190 triệu đồng vào một tài khoản nhưng không biết cách liên lạc để lấy lại tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Gò Dầu phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và công an địa phương nơi chủ tài khoản nhận nhầm tiền để xác minh thông tin. Qua điều tra, xác minh chủ tài khoản nhận nhầm là bà Võ Thị Thi (SN 1984, tỉnh Cà Mau).

Ngày 19-9, bà Thi cũng đã đến công an xã trình báo về việc phát hiện 190 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân bà.

Qua làm việc, bà Thi đã vui vẻ chuyển hoàn trả toàn bộ số tiền 190 triệu đồng cho bà Châu. Nhận lại số tiền, bà Châu cảm ơn lực lượng công an phường đã tận tình hỗ trợ để nhận lại số tiền được nhanh chóng. Đồng thời, bà Châu cũng cảm kích trước hành động của bà Thi.

Công an Phường Gò Dầu đã hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 190 triệu đồng đã chuyển nhầm

Ngày 21-9, ông Phạm Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau - cho biết UBND xã sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với bà Thi vì đã có hành động đẹp.



