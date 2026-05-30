Tài khoản "nhảy" thêm 206 triệu đồng, người đàn ông vội vàng tìm đến công an

Ngày 30-5, Công an xã Cầu Khởi (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 206 triệu đồng cho anh Nguyễn Bảo Long (SN 1999, ngụ phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) sau khi xác minh đây là khoản tiền anh chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Công an bàn giao số tiền chuyển nhầm cho anh Long. ẢNH: Công an Tây Ninh

Trước đó, ngày 14-5, anh Nguyễn Hoài Nhân (SN 1980, ngụ ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã Cầu Khởi trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 206 triệu đồng từ một người không quen biết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cầu Khởi nhanh chóng xác minh nguồn gốc khoản tiền, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Đến ngày 20-5, lực lượng chức năng xác định người chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Bảo Long. Qua rà soát, đối chiếu các dữ liệu liên quan, công an kết luận số tiền trên thuộc sở hữu hợp pháp của anh Long và việc chuyển nhầm xảy ra do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Cầu Khởi đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cho anh Long.

Nhận lại tài sản, anh Long bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Hoài Nhân vì đã trung thực trình báo, không sử dụng số tiền nhận được. Anh Long cũng cảm ơn lực lượng Công an xã Cầu Khởi đã tích cực hỗ trợ xác minh, liên hệ và giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn.

Theo Công an xã Cầu Khởi, hành động trung thực của anh Nhân là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.