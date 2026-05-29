Công an Tây Ninh nói gì về hàng trăm người gốc Việt từ Biển Hồ chưa được cấp căn cước?

Ngày 29-5, liên quan việc hàng trăm người gốc Việt từ vùng Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh suốt nhiều năm nhưng chưa được cấp căn cước công dân, Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Khu dân cư ven hồ Dầu Tiếng là nơi sinh sống của hàng trăm người gốc Việt về từ Campuchia. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết phần lớn người gốc Việt trở về từ Campuchia đều không có giấy tờ chứng minh nhân thân nên chưa được xác định quốc tịch.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Luật Cư trú hiện hành, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài nhưng có cùng dòng máu trực hệ với người từng có quốc tịch Việt Nam sẽ được xác định theo nguyên tắc huyết thống.

Trẻ em trong khu dân cư được tạo điều kiện đến trường dù gia đình còn nhiều khó khăn.

Những trường hợp này sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Giấy chứng nhận có giá trị chứng minh nhân thân để thực hiện các giao dịch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, thời hạn sử dụng 2 năm.

"Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an cấp cơ sở tiến hành rà soát, thực hiện đúng quy định" - đại diện Công an tỉnh Tây Ninh thông tin.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh về "khu dân cư đặc biệt" ven hồ Dầu Tiếng - nơi sinh sống của hàng trăm người gốc Việt về từ Campuchia. Các gia đình nhiều năm qua phải sống trong những căn nhà tạm bợ, mưu sinh bằng nghề đánh cá hoặc làm thuê thời vụ.

Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt cá ven hồ.

Ông Nguyễn Văn Trà (54 tuổi, ngụ xã Tân Thành) cho biết năm 2016, do cuộc sống ở vùng Biển Hồ quá khó khăn nên gia đình ông gồm 8 người quyết định trở về Việt Nam sinh sống.



"Tôi gom góp tiền mua mảnh đất nhỏ bằng giấy tay rồi dựng căn nhà tôn để ở. Vợ buôn bán nhỏ, còn tôi và các con đi đánh cá, ai thuê gì làm nấy để kiếm sống" - ông Trà kể.

Theo ông Trà, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng gia đình cảm thấy ổn định hơn so với thời gian sống lênh đênh trên Biển Hồ. Các con ông khi về địa phương cũng được tạo điều kiện cấp giấy khai sinh và đi học đầy đủ.

Nhiều căn nhà tạm bợ được dựng bằng tôn, cây gỗ ven hồ Dầu Tiếng.

Tuy nhiên, điều khiến gia đình ông Trà trăn trở suốt nhiều năm qua là chưa được cấp căn cước nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Không có căn cước nên không mua được bảo hiểm y tế, cũng khó xin việc tại các công ty. Thu nhập vì vậy rất bấp bênh" - ông Trà nói.

Người đàn ông này cho hay quê gốc gia đình ở Đồng Tháp. Khoảng năm 1980, gia đình ông theo ghe sang Campuchia sinh sống lênh đênh trên Biển Hồ. Nay trở về quê hương, điều mong mỏi lớn nhất là có giấy tờ tùy thân hợp pháp để ổn định cuộc sống.

Người dân mong sớm có giấy tờ tùy thân để ổn định cuộc sống và tìm việc làm.

"Ở tuổi gần cuối đời, tôi chỉ mong có được tờ căn cước để sống, làm việc như mọi người. Con cái tôi cũng mong được mua xe chính chủ, làm ăn đúng quy định pháp luật" - ông Trà bày tỏ.

Không riêng gia đình ông Trà, đây cũng là nỗi niềm chung của hàng trăm người gốc Việt về từ Campuchia đang sinh sống ven hồ Dầu Tiếng.

Nhiều người cho biết do không có giấy tờ tùy thân nên chỉ có thể quanh quẩn đánh cá ven hồ hoặc đi phụ hồ tại địa phương. Cảnh nghèo khó kéo dài khiến không ít gia đình không đủ điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn.

Bà Hoa (65 tuổi), một người dân tại đây, chia sẻ: "Không có giấy tờ nên chúng tôi khó tìm được công việc ổn định. Nghèo quanh năm, nhiều gia đình còn lo chưa đủ ăn nên tương lai con cháu rất mờ mịt".