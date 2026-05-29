Công an Tây Ninh nói gì về hàng trăm người gốc Việt từ Biển Hồ chưa được cấp căn cước?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Tây Ninh nói gì về hàng trăm người gốc Việt từ Biển Hồ chưa được cấp căn cước?

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hơn 10 năm về từ Biển Hồ Campuchia, hàng trăm người gốc Việt ở Tây Ninh vẫn chưa được cấp căn cước, cuộc sống gặp nhiều khó khăn

Ngày 29-5, liên quan việc hàng trăm người gốc Việt từ vùng Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh suốt nhiều năm nhưng chưa được cấp căn cước công dân, Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc.

- Ảnh 1.

Khu dân cư ven hồ Dầu Tiếng là nơi sinh sống của hàng trăm người gốc Việt về từ Campuchia. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết phần lớn người gốc Việt trở về từ Campuchia đều không có giấy tờ chứng minh nhân thân nên chưa được xác định quốc tịch.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Luật Cư trú hiện hành, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài nhưng có cùng dòng máu trực hệ với người từng có quốc tịch Việt Nam sẽ được xác định theo nguyên tắc huyết thống.

- Ảnh 2.

Trẻ em trong khu dân cư được tạo điều kiện đến trường dù gia đình còn nhiều khó khăn.

Những trường hợp này sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Giấy chứng nhận có giá trị chứng minh nhân thân để thực hiện các giao dịch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, thời hạn sử dụng 2 năm.

"Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an cấp cơ sở tiến hành rà soát, thực hiện đúng quy định" - đại diện Công an tỉnh Tây Ninh thông tin.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh về "khu dân cư đặc biệt" ven hồ Dầu Tiếng - nơi sinh sống của hàng trăm người gốc Việt về từ Campuchia. Các gia đình nhiều năm qua phải sống trong những căn nhà tạm bợ, mưu sinh bằng nghề đánh cá hoặc làm thuê thời vụ.

- Ảnh 3.

Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt cá ven hồ.

Ông Nguyễn Văn Trà (54 tuổi, ngụ xã Tân Thành) cho biết năm 2016, do cuộc sống ở vùng Biển Hồ quá khó khăn nên gia đình ông gồm 8 người quyết định trở về Việt Nam sinh sống.

"Tôi gom góp tiền mua mảnh đất nhỏ bằng giấy tay rồi dựng căn nhà tôn để ở. Vợ buôn bán nhỏ, còn tôi và các con đi đánh cá, ai thuê gì làm nấy để kiếm sống" - ông Trà kể.

Theo ông Trà, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng gia đình cảm thấy ổn định hơn so với thời gian sống lênh đênh trên Biển Hồ. Các con ông khi về địa phương cũng được tạo điều kiện cấp giấy khai sinh và đi học đầy đủ.

- Ảnh 4.

Nhiều căn nhà tạm bợ được dựng bằng tôn, cây gỗ ven hồ Dầu Tiếng.

Tuy nhiên, điều khiến gia đình ông Trà trăn trở suốt nhiều năm qua là chưa được cấp căn cước nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Không có căn cước nên không mua được bảo hiểm y tế, cũng khó xin việc tại các công ty. Thu nhập vì vậy rất bấp bênh" - ông Trà nói.

Người đàn ông này cho hay quê gốc gia đình ở Đồng Tháp. Khoảng năm 1980, gia đình ông theo ghe sang Campuchia sinh sống lênh đênh trên Biển Hồ. Nay trở về quê hương, điều mong mỏi lớn nhất là có giấy tờ tùy thân hợp pháp để ổn định cuộc sống.

- Ảnh 5.

Người dân mong sớm có giấy tờ tùy thân để ổn định cuộc sống và tìm việc làm.

"Ở tuổi gần cuối đời, tôi chỉ mong có được tờ căn cước để sống, làm việc như mọi người. Con cái tôi cũng mong được mua xe chính chủ, làm ăn đúng quy định pháp luật" - ông Trà bày tỏ.

Không riêng gia đình ông Trà, đây cũng là nỗi niềm chung của hàng trăm người gốc Việt về từ Campuchia đang sinh sống ven hồ Dầu Tiếng. 

Nhiều người cho biết do không có giấy tờ tùy thân nên chỉ có thể quanh quẩn đánh cá ven hồ hoặc đi phụ hồ tại địa phương. Cảnh nghèo khó kéo dài khiến không ít gia đình không đủ điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn.

Bà Hoa (65 tuổi), một người dân tại đây, chia sẻ: "Không có giấy tờ nên chúng tôi khó tìm được công việc ổn định. Nghèo quanh năm, nhiều gia đình còn lo chưa đủ ăn nên tương lai con cháu rất mờ mịt".

Tin liên quan

Hình ảnh một ngày ở "khu dân cư đặc biệt" tại Tây Ninh

Hình ảnh một ngày ở "khu dân cư đặc biệt" tại Tây Ninh

(NLĐO)- "khu dân cư đặc biệt" ấy là nơi sinh sống của hàng trăm người hồi hương từ Campuchia về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng

Tây Ninh ứng phó hạn mặn, tăng cường điều tiết nước hồ Dầu Tiếng

(NLĐO)- Trước nguy cơ ô nhiễm và xâm nhập mặn, Tây Ninh chủ động điều tiết nước từ hồ Dầu Tiếng để bổ sung dòng chảy, cải thiện nguồn nước mùa khô.

Ám ảnh heo chết, xác động vật thối rửa trên kênh dẫn nước đến hồ Dầu Tiếng

(NLĐO) - Mùi hôi thối xuất phát từ những xác heo, chó, gà.... đang kẹt lại tại lưới chắn rác trong dòng kênh nhà máy thủy điện.

tỉnh Tây Ninh căn cước công dân công an tỉnh quốc tịch Việt Nam Luật cư trú Việt kiều hồi hương biển hồ campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo