Sức khỏe

Tai nạn giao thông lúc rạng sáng khiến thiếu niên 14 tuổi bị vỡ gan

Đức Nghĩa

(NLĐO) - TS-BS Trương Vĩnh Quý đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cứu sống thiếu niên bị vỡ gan sau tai nạn giao thông

Ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan do tai nạn giao thông.

Trước đó, lúc 0 giờ 44 phút ngày 21-12, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, ngụ xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông.

TS.BS Trương Vĩnh Quý trực tiếp phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan do tai nạn - Ảnh 1.

Bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan do tai nạn giao thông được cứu sống

Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch. Đồng thời, chụp cắt lớp vi tính có thuốc toàn thân để khảo sát mức độ tổn thương.

Ghi nhận ban đầu, bệnh nhân bị chấn thương gan phải độ IV, chấn thương lách độ II, máu ổ bụng lượng nhiều. Tình trạng bệnh diễn tiến nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương hội chẩn viện với sự tham gia của các khoa Ngoại Tổng hợp, Hồi sức tích cực - Chống độc và Hồi sức cấp cứu, dưới sự chủ trì của TS-BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu. Trước tình huống nguy hiểm, ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng gan, khâu cầm máu, thắt các đường mật nhỏ trên diện cắt; đặt vật liệu cầm máu và khâu ép diện cắt để kiểm soát hoàn toàn chảy máu...

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau 4 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiến triển hồi phục tốt.

Ông Trương Văn T. (bố của bệnh nhân S.) xúc động chia sẻ: "Khi sự sống của cháu chỉ còn tính từng giây, từng phút, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật để cứu sống cháu. Giờ nhìn thấy con tỉnh táo, có thể ăn uống, trò chuyện, gia đình vui mừng không kể hết. Cảm ơn các bác sĩ đã kịp thời, tận tâm cứu chữa giành lại mạng sống cho cháu".

    Thông báo