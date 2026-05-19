Sáng 19-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Ngã 3 Diêu Trì (điểm giao giữa Quốc lộ 19C và Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 77C-077.59 do ông Nguyễn Duy L (SN 1972; trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 19C theo hướng từ xã Canh Vinh xuống Quốc lộ 1.

Khi đến nút giao ngã 3 Diêu Trì, xe tải rẽ phải để nhập vào Quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà Lê Thị N (SN 1966; trú thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe tải, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.