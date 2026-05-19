HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, người phụ nữ chạy xe đạp điện tử vong trong tích tắc

Đức Anh

(NLĐO) - Người phụ nữ gặp nạn khi xe tải rẽ vào Quốc lộ 1, cuốn chiến xe đạp điện chạy phía trước.

Sáng 19-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Ngã 3 Diêu Trì (điểm giao giữa Quốc lộ 19C và Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Gia Lai: Va chạm khi xe tải rẽ vào Quốc lộ, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 77C-077.59 do ông Nguyễn Duy L (SN 1972; trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 19C theo hướng từ xã Canh Vinh xuống Quốc lộ 1.

Khi đến nút giao ngã 3 Diêu Trì, xe tải rẽ phải để nhập vào Quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà Lê Thị N (SN 1966; trú thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe tải, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Gia Lai: Hai xe máy đâm trực diện trong đêm, 3 người tử vong

Gia Lai: Hai xe máy đâm trực diện trong đêm, 3 người tử vong

(NLĐO) - Trong đêm, hai xe máy đã tông nhau trên Quốc lộ 14 khiến cả 3 người trên 2 xe tử vong trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên Quốc lộ 1 qua Gia Lai, giao thông tê liệt nhiều giờ

(NLĐO) - Va chạm giữa 2 xe tải và 2 xe đầu kéo trên Quốc lộ 1 đoạn qua Gia Lai khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Clip: Tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo, nữ sinh ở Gia Lai tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra vào sáng sớm, một nữ sinh ở Gia Lai tử vong tại chỗ, nghi liên quan điểm mù phương tiện lớn

tai nạn giao thông nạn nhân tử vong tử vong tại chỗ Quốc lộ 1 xe đạp điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo