Tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên Quốc lộ 1 qua Gia Lai, giao thông tê liệt nhiều giờ

Đức Anh

(NLĐO) - Va chạm giữa 2 xe tải và 2 xe đầu kéo trên Quốc lộ 1 đoạn qua Gia Lai khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Chiều 24-4, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe tải và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bồng Sơn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tai nạn giao thông liên hoàn 4 ô tô trên Quốc lộ 1 gây tê liệt giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại khu vực giữa cầu Bồng Sơn bắc qua sông Lại Giang (thuộc địa phận phường Bồng Sơn), 4 phương tiện gồm 2 ô tô tải và 2 xe đầu kéo đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bồng Sơn đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng và điều tiết giao thông.

Do vụ tai nạn xảy ra ngay trên cầu, trong thời điểm lưu lượng phương tiện qua lại đông, nên giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 bị ùn ứ kéo dài nhiều giờ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, các phương tiện liên quan đã được di dời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực cầu Bồng Sơn cơ bản được khôi phục.

Một nguồn tin cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do một phương tiện gặp sự cố, phải dừng lại trên cầu khi đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, dẫn đến các xe phía sau không xử lý kịp và xảy ra va chạm liên hoàn.

