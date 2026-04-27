Ngày 27-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 14 khiến 3 người tử vong.

Vị trí nơi xảy ra tai nạn khiến 3 thanh niên tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26-4, anh S.T. (SN 2005, trú tại làng Bới, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81X1-120.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ phường Pleiku đi xã Chư Păh.

Khi tới đoạn Km 1592+650, thuộc địa bàn tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, xe máy của anh S.T xảy ra va chạm với xe máy BKS 36F7-10.xx trên xe có B. (SN 2012) và D. (SN 2006, cùng trú tại làng Nhiêng, xã Biển Hồ), chưa xác định người điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.