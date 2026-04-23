Tai nạn giao thông nghiêm trọng, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tối 23-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh CTV

Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, bà V.T.L. (SN 1966, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81AS-051.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng tỉnh Gia Lai đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến đến địa phận thôn Phú Vinh (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) đã tông vào hông xe tải BKS 82H-002.xx, do tài xế Nguyễn Chí T. (SN 1966, trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến và V.T.L tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đã cùng Công an xã Ia Tôr cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.



