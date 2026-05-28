Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh, 2 người tử vong tại chỗ

Clip ghi lại vụ việc

Chiều 28-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông T.H.P. (58 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Future chở bà P.T.T.V. (57 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng về tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đến khu vực vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, xe máy xảy ra va chạm với xe container biển kiểm soát 62C-123... kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 62R-009... chạy cùng chiều phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân cùng xe máy bị cuốn vào gầm container. Ông P. và bà V. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế container rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 Tây Ninh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.