Thời sự

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khi đến đoạn qua phường Phú Lợi, TP HCM thì chiếc xe taxi công nghệ bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng người đàn ông đi xe máy

Ngày 6-10, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp với các cơ quan chức năng TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP HCM, chiếc taxi công nghệ lưu thông theo hướng vào phường Bình Dương.

Tai nạn giao thông TP HCM: Xe taxi công nghệ lao sang làn ngược chiều tông người đi xe máy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn qua phường Phú Lợi thì chiếc xe này bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng người đàn ông đi xe máy.

Chiếc xe này lại tiếp tục tông vào gốc cây trước khi lao vào nhà của một người dân trên đường Huỳnh Văn Luỹ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, đầu xe taxi công nghệ bị hư hỏng nặng.

Theo nhiều nhân chứng, tài xế taxi công nghệ đang lưu thông đúng chiều thì bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, đi được khoảng hơn 20 m thì tông trúng người đi xe máy.

Hiện Công an phường Phú Lợi đang bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Tin liên quan

Xác minh video xe taxi công nghệ lạng lách, chuyển làn gây bất bình dư luận

Xác minh video xe taxi công nghệ lạng lách, chuyển làn gây bất bình dư luận

(NLĐO) - Một video lan truyền cho thấy xe taxi công nghệ liên tục chuyển làn, lạng lách ở cầu Bình Triệu, TP HCM.

Taxi công nghệ bị hai xe tải tông liên tiếp

(NLĐO) - Ô tô 5 chỗ chạy chậm để quay đầu thì bị hai xe tải tông liên tiếp.

Taxi công nghệ chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Tài xế taxi công nghệ cho biết do không biết đường vào trạm thu phí Quốc lộ 51, anh đã vô tình chạy quá và sau đó quay đầu lại bằng cách chạy ngược chiều để vào trạm thu phí.

