Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM

Ngày 6-10, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp với các cơ quan chức năng TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP HCM, chiếc taxi công nghệ lưu thông theo hướng vào phường Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn qua phường Phú Lợi thì chiếc xe này bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng người đàn ông đi xe máy.

Chiếc xe này lại tiếp tục tông vào gốc cây trước khi lao vào nhà của một người dân trên đường Huỳnh Văn Luỹ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, đầu xe taxi công nghệ bị hư hỏng nặng.

Theo nhiều nhân chứng, tài xế taxi công nghệ đang lưu thông đúng chiều thì bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, đi được khoảng hơn 20 m thì tông trúng người đi xe máy.

Hiện Công an phường Phú Lợi đang bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.