Thời sự

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vong

Anh Vũ

(NLĐO) - Cú tông mạnh giữa xe tải và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong trên đường Trần Hải Phụng, TP HCM.

Ngày 1-10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải chạy trên đường Trần Hải Phụng. Khi đến khúc cua trên đường này, thuộc xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) thì tông trực diện với xe máy do hai người đàn ông điều khiển theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân hỗ trợ đến bệnh viện cấp cứu.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Tin liên quan

85 xe khách "lọt" vào ống kính của CSGT và nhận giấy phạt nguội tại nhà

85 xe khách "lọt" vào ống kính của CSGT và nhận giấy phạt nguội tại nhà

(NLĐO) - Trong tháng 9-2025, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản 226 xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thư ngỏ của Phó Giám đốc Công an TP HCM sau khi xảy ra nhiều tai nạn giao thông

(NLĐO) - Từ ngày 15-3 đến ngày 15-9, trên địa bànTP HCM đã xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông làm 227 người chết, 167 người bị thương

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

(NLĐO) - Nam là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành, TP HCM vào ngày 20-9, hậu quả làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu V. tử vong

