Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM, 2 người tử vong tại chỗ

Ngày 23-10, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 12 giờ cùng ngày, tại khu vực vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng động mạnh ngoài đường, nhìn ra thì phát hiện tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy.

Người dân đã hô hoán và chạy ra hỗ trợ người bị nạn. Tuy nhiên, khi đến kiểm tra thì họ phát hiện 2 người nằm trong gầm xe đầu kéo đã tử vong. Vụ tai nạn sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, xe đầu kéo và xe máy chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, khi chuẩn bị vào vòng xoay Tân Hiệp thì xảy ra tai nạn.