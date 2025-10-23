Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở TP HCM

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Chiều 23-10, Công an phường Tân Tạo (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe đầu kéo chở theo cuộn thép 20 tấn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo chở cuộn thép nặng 20 tấn chạy trên đường Trần Đại Nghĩa, hướng đi đường Võ Trần Chí. Khi đến trước nhà số 92C Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo thì xảy ra va chạm với xe máy biển số tỉnh Tây Ninh do cô gái cầm lái chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến người này ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp lực lượng CSGT đến điều tiết, phân luồng từ xa, phục vụ công tác điều tra, giải quyết hiện trường.

Bước đầu xác định nạn nhân tử vong được xác định tên H.T.T.N (23 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh).

Qua trích xuất camera cho thấy cô gái chạy song song xe đầu kéo sau đó trượt ngã vào xe đầu kéo chạy bên cạnh.

Ngoài ra, một người đàn ông chạy xe máy ngay phía sau khi thấy tai nạn cũng thắng gấp, trượt ngã văng ra làn đường bên cạnh.