Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở xã Đông Thạnh, TP HCM sáng nay

Ngày 3-9, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Lúc 7 giờ 24 cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Văn Khương, đoạn giao đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) nghe tiếng động mạnh. Họ chạy đến thì thấy một phụ nữ đã tử vong bên cạnh xe máy, gần đó là xe đầu kéo.

Nhận tin báo, công an phường Đông Thạnh cùng lực lượng CSGT đến hiện trường.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà L.T.N (60 tuổi). Qua trích xuất camera, thời điểm trên, bà N. được một người chở trên xe máy. Lúc này có xe đầu kéo chạy cùng chiều phía sau.

Xe máy bất ngờ chạy rẽ trái rồi xảy ra va chạm với xe đầu kéo, bà N. tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.