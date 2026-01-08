Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khoảng 11 giờ 15 ngày 8-1, tại km 613+700 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ôtô.

Thời điểm trên, xe máy chở ba thiếu niên gồm Võ H.A.D (sinh năm 2009), Đặng A.D (2010) và Võ N.H (2007), cùng trú xã Quảng Trạch, lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí trên, xe máy va chạm với ôtô biển số 73B-010.xx đang quay đầu.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 nạn nhân ngã văng xuống đường, bị chấn thương nặng. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó, 2 em được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, một trường hợp bị thương nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới để điều trị chuyên sâu.

Theo báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế, cả ba nạn nhân đều bị đa chấn thương, có trường hợp tiên lượng nặng. Các bác sĩ đang tích cực theo dõi, can thiệp để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Quảng Trạch đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.