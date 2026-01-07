HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vì sao một chủ tàu cá ở Quảng Trị bị điều tra hình sự?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một chủ tàu cá ở Quảng Trị bị công an điều tra hình sự sau khi bị phát hiện vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để khai thác thủy sản trái phép.

Chủ tàu cá Quảng Trị bị điều tra hình sự Vì khai thác thủy sản trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị niêm phong, đóng bảng thông báo tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Chiều 7-1, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị cho biết trong tuần qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 6 tàu cá vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với tổng số tiền phạt 81 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan công an đang điều tra để xử lý hình sự một trường hợp chủ tàu cá cố tình vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình nhằm lén lút ra khơi khai thác thủy sản trái phép.

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã xử lý vi phạm hành chính đối với 292 tàu cá, tổng số tiền xử phạt hơn 7.176 tỉ đồng. Trong đó, một vụ việc đã bị xử lý hình sự. Đối tượng là Nguyễn Văn Hành (trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), thuyền trưởng tàu cá QB 92083 TS, bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam.

Gần đây nhất, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá QB 92098 TS do ông Hồ Đăng Quý, trú xã Đông Trạch, làm chủ đã vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để khai thác thủy sản trái phép. Công an tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ, điều tra để xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương vẫn còn 135 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng còn tồn tại trên thực tế, cùng 19 tàu cá đã không còn nhưng chưa được xóa đăng ký. Để siết chặt quản lý, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có tàu cá chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn, kiên quyết không để phát sinh tàu cá "3 không" và tình trạng tàu không đủ điều kiện vẫn tham gia khai thác.

Các địa phương ven biển được giao phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thực hiện xóa dứt điểm 19 tàu cá không đủ điều kiện và không còn tồn tại trên thực tế; đồng thời niêm phong, gắn bảng nhận diện đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động, cử cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động và yêu cầu 100% chủ tàu đủ điều kiện, có nhu cầu hoạt động hoàn thiện thủ tục cấp phép, giấy tờ theo đúng quy định pháp luật. Các xã ven biển được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chống khai thác IUU.

