Tai nạn giữa 2 xe tải trên tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, 2 người chết và 1 bị thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn giữa 2 xe tải trên tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, 2 người chết và 1 bị thương

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Ba người thương vong sau cú va chạm mạnh giữa 2 xe tải trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 8-6 tại Km 485+740 trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

3 người thương vong trong vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong

Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS: 29H - 683.xx lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 38C - 055.xx di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe tải mang BKS: 29H - 683.xx bị biến dạng hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, có 3 người mắc kẹt trong cabin.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tới hiện trường, phối hợp với đơn vị bảo trì cao tốc phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ người gặp nạn.

3 người thương vong trong vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân

Lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để cưa, cắt các bộ phận phần đầu xe tải mang BKS 29H - 683.xx đưa được các nạn nhân ra ngoài. 

Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng xác định đã có 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khởi tố tài xế xe tải

Vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khởi tố tài xế xe tải

(NLĐO) - Tài xế điều khiển xe tải qua công trường nhưng không chấp hành quy định tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đã tông văng xe bán tải xuống suối.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, xe chở hải sản lật chắn đường

(NLĐO) - Sáng 7-2, 2 ô tô va chạm trên Km 57 cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, khiến giao thông hướng TPHCM – Nha Trang ùn ứ

14 người chết vì tai nạn trên cao tốc qua Thanh Hóa

(NLĐO)- Ngoài 4 người chết trong vụ tai nạn hôm 14-1, trong năm 2025, tuyến cao tốc đi qua địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra 14 vụ tai nạn, làm chết 10 người

hiện trường vụ tai nạn Công an tỉnh Hà Tĩnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo