Tai nạn giữa 2 xe tải trên tuyến cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, 2 người chết và 1 bị thương

Theo đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 8-6 tại Km 485+740 trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong

Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS: 29H - 683.xx lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 38C - 055.xx di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe tải mang BKS: 29H - 683.xx bị biến dạng hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, có 3 người mắc kẹt trong cabin.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tới hiện trường, phối hợp với đơn vị bảo trì cao tốc phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ người gặp nạn.

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân

Lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để cưa, cắt các bộ phận phần đầu xe tải mang BKS 29H - 683.xx đưa được các nạn nhân ra ngoài.

Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng xác định đã có 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.