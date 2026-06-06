Tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng, nhiều người thương vong

Ngày 6-6, UBND xã Cư Jút đang phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến nhiều người thương vong.



Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, một xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn 1, xã Cư Jút thì phương tiện này va chạm với xe công nông lưu thông hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe công nông có nhiều người.

Bước đầu ghi nhận tại hiện trường có 1 người tử vong tại chỗ, một số người khác bị thương, nằm bất động trên đường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường phục vụ việc khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.