Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (SN 1982; trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra ban đầu, ngày 6-12-2025, Trần Lâm Tới điều khiển xe tải BKS 89H-085.xx lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km13+555, đoạn qua khu vực cầu Phú Mậu thuộc xã Khe Tre, TP Huế - nơi đang thi công và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm - xe tải đã tông vào ô tô bán tải BKS 43C-262.xx chạy cùng chiều phía trước.

Không làm chủ tốc độ, khoảng cách, tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn, tông văng xe bán tải chở 3 người rơi xuống suối.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải lao khỏi mặt đường, rơi xuống suối.

Hậu quả, 3 người bị thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 18%; hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế Trần Lâm Tới khi đi qua khu vực công trường đã không chấp hành quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, thiếu quan sát và không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn nên gây ra vụ tai nạn.