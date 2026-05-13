HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khởi tố tài xế xe tải

Q.Nhật

(NLĐO) - Tài xế điều khiển xe tải qua công trường nhưng không chấp hành quy định tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đã tông văng xe bán tải xuống suối.

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (SN 1982; trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế xe tải gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - hòa Liên - Ảnh 1.

Tài xế Trần Lâm Tới bị khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6-12-2025, Trần Lâm Tới điều khiển xe tải BKS 89H-085.xx lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km13+555, đoạn qua khu vực cầu Phú Mậu thuộc xã Khe Tre, TP Huế - nơi đang thi công và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm - xe tải đã tông vào ô tô bán tải BKS 43C-262.xx chạy cùng chiều phía trước.

Tài xế xe tải gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - hòa Liên - Ảnh 2.

Không làm chủ tốc độ, khoảng cách, tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn, tông văng xe bán tải chở 3 người rơi xuống suối.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải lao khỏi mặt đường, rơi xuống suối. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe bán tải có 3 người.

Hậu quả, 3 người bị thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 18%; hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế Trần Lâm Tới khi đi qua khu vực công trường đã không chấp hành quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, thiếu quan sát và không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn nên gây ra vụ tai nạn.

Tin liên quan

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ người lớn tuổi

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ người lớn tuổi

(NLĐO) - Thị lực, thính lực và phản xạ theo tuổi tác giảm khiến khả năng xử lý tình huống của người lớn tuổi trở nên chậm hơn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Tây Ninh khiến tài xế chết thảm

(NLĐO) – Công an xã Tân Mỹ và Công an tỉnh Tây Ninh lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực nhằm tránh ùn tắc

Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan

(NLĐO) - Xe khách giường nằm chở 24 hành khách đang lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan thì hoả hoạn, may mắn không ai bị thương.

xe bán tải tai nạn tai nạn giao thông xe tải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo