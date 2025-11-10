Tại sao chồng không thể nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động cho vợ?

Phản ánh đến Báo Người Lao Động mới đây, anh Huỳnh Hùng (ngụ tại phường Tam Bình, TP HCM), cho hay khoảng 3 tháng trước, vợ anh là chị H.T.H - công nhân Công ty TNHH H.R, bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về và mất.

Chị H. có tham gia BHXH hơn 8 năm. Do đó, sau khi vợ mất, anh Hùng đã đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động cho vợ mình. Tuy nhiên, cơ quan BHXH cho rằng anh không thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho vợ mà phải là công ty (nơi chị H. đang làm việc và tham gia BHXH nộp). Anh Hùng băn khoăn tại sao chồng không thể đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho vợ?

Người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi/về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý được hưởng chế độ tai nạn lao động (Hình minh họa AI)

Giải đáp băn khoăn này, BHXH TP HCM cho biết tại điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Cũng tại luật này, ở điều 59 quy định người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điều 57 và điều 58 luật này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ quy định nêu trên thì trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động cho chị H., vợ anh Hùng, sẽ là Công ty TNHH H.R. Do đó, anh Hùng nên đề nghị công ty thực hiện đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho vợ mình.