Thời sự

Tai nạn lao động ở TP HCM, một người đàn ông tử vong

Anh Vũ

(NLĐO) - Đang thi công tại công trình thuộc Metro số 2 thì người đàn ông bị xe cuốc va đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22-9, Công an phường phường Tân Sơn Nhất (TP HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Lúc 5 giờ cùng ngày, trong quá trình tái lập mặt đường bê-tông nhựa, ông Nguyễn Văn Tư (59 tuổi; công nhân) đang làm việc tại công trình thuộc gói thầu XLTN2 (thi công di dời - tái lập công trình thoát nước biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ ga S7 (ga Bảy Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình) - (thuộc dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (Metro số 2), đường Xuân Hồng, phường Tân Sơn Nhất, thì bị xe cuốc va đập vào đầu.

Bước đầu xác định là do ông Tư trong quá trình thực hiện công việc đứng tại vị trí điểm mù của xe cuốc (sau lưng xe cuốc), dẫn đến tài xế xe cuốc không quan sát trong quá trình điều khiển xe thi công.

Ông Tư sau đó tử vong tại chỗ do chấn thương vùng đầu.

tai nạn lao động tử vong tử vong tại chỗ đường cao tốc
