Thời sự Xã hội

VIDEO: Cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nữ tài xế điều khiển ô tô trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) bất ngờ tông vào nhiều phương tiện, sau đó có biểu hiện lạ trên ghế lái.

Khoảng 19 giờ 58 phút ngày 13-4, tại phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Tai nạn liên hoàn Hà Nội: Nữ tài xế có biểu hiện lạ gây hoảng loạn trên phố - Ảnh 1.

Nữ tài xế có biểu hiện bất thường sau khi gây tai nạn. Ảnh cắt từ cip

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nữ tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển ô tô mang BKS 30L-221.xx di chuyển trên đường Doãn Kế Thiện, hướng về phố Trần Vỹ. Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, xe này bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 18D1-741.xx do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) và xe máy BKS 29X3-075.xx do một phụ nữ điều khiển. 

Chưa dừng lại, ô tô 30L-221.xx tiếp tục tông vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.xx, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô mang BKS 30E-393.xx.

Người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe. Một người điều khiển xe máy được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Tai nạn liên hoàn Hà Nội: Nữ tài xế có biểu hiện lạ gây hoảng loạn trên phố - Ảnh 2.

Chiếc xế hộp tông vào người đi đường. Ảnh: GIf

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đưa nữ tài xế đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn và chất ma túy.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô bị ô tô BKS 30L-221.xx tông trúng phần đầu, 2 xe máy còn lại nằm đổ giữa đường.

Đáng chú ý, theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, nữ tài xế ngồi trên ghế lái và có biểu hiện lạ.

VIDEO: Tàu hỏa tông xe ô tô con tại lối đi tự mở

VIDEO: Tàu hỏa tông xe ô tô con tại lối đi tự mở

(NLĐO) - Tài xế thiếu quan sát khi điều khiển xe ô tô con lưu thông qua lối đi tự mở đã bị tàu hỏa tông trúng.

VIDEO: Xe ben tông xe 29 chỗ đưa đón học sinh, đẩy đi hàng chục mét

(NLĐO) - Đang dừng đón học sinh ven đường, xe ô tô 29 chỗ bất ngờ bị xe ben chở đất tông mạnh từ phía sau.

Xác định nguyên nhân vụ tàu hoả tông xe tải khiến 2 người thương vong

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, tài xế xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt nhường đường cho tàu hoả dẫn đến xe mắc kẹt trên đường ray.

