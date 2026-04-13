VIDEO: Cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố

Khoảng 19 giờ 58 phút ngày 13-4, tại phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.



Nữ tài xế có biểu hiện bất thường sau khi gây tai nạn. Ảnh cắt từ cip

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nữ tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển ô tô mang BKS 30L-221.xx di chuyển trên đường Doãn Kế Thiện, hướng về phố Trần Vỹ. Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, xe này bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 18D1-741.xx do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) và xe máy BKS 29X3-075.xx do một phụ nữ điều khiển.

Chưa dừng lại, ô tô 30L-221.xx tiếp tục tông vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.xx, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô mang BKS 30E-393.xx.

Người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe. Một người điều khiển xe máy được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Chiếc xế hộp tông vào người đi đường. Ảnh: GIf

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đưa nữ tài xế đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn và chất ma túy.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô bị ô tô BKS 30L-221.xx tông trúng phần đầu, 2 xe máy còn lại nằm đổ giữa đường.

Đáng chú ý, theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, nữ tài xế ngồi trên ghế lái và có biểu hiện lạ.