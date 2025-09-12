HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều người bị thương

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 11 hành khách và tài xế mắc kẹt, được lực lượng cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ ứng cứu.

Ngày 12-9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa cứu nạn thành công 12 nạn nhân khỏi vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều người bị thương- Ảnh 1.

Hành khách bị mắc kẹt bên trong xe khách sau vụ tai nạn liên hoàn

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 ngày 11-9, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn vừa qua hầm Mũi Trâu (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách BKS 17H-01833, xe tải BKS 89C-18032 và xe tải BKS 73C-16120.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách và xe tải 89C-18032 mắc kẹt, nhiều hành khách bị thương, mắc kẹt bên trong xe khách, tài xế xe khách cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều người bị thương- Ảnh 2.

Cứu nạn khẩn cấp cho 12 người trong vụ tai nạn

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều người bị thương- Ảnh 3.

Tài xế xe khách bị mắc kẹt bên trong cabin biến dạng

Nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 1 xe cứu nạn, 1 xe chữa cháy cùng Tổ chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ khẩn trương đến hiện trường.

Sau khi trinh sát, phát hiện nhiều người bị mắc kẹt trên xe khách, Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo phá cửa kính, tổ chức đưa 11 nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời triển khai các mũi lăng phun nước phòng ngừa cháy nổ do lượng nhiên liệu rò rỉ trên mặt đường.

Riêng tài xế xe khách vẫn bị kẹt cứng trong cabin.

Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cho tài xế này, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc.

Vụ việc khiến cao tốc ùn tắc trong thời gian dài, các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã điều tiết giao thông, hỗ trợ tại hiện trường và làm rõ nguyên nhân, hậu quả của vụ việc

Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 7 ô tô khác khiến giao thông ùn ứ.

Tình huống pháp lý vụ giúp người bị tai nạn giao thông rồi bị đánh

(NLĐO) - 4 người đang giúp đỡ người bị tai nạn giao thông thì bị một nhóm đến hành hung, gây thương tích.

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

(NLĐO) - Trong vòng một tháng, trên cả nước đã xảy ra 1.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 775 người, bị thương 933 người.

tai nạn liên hoàn lực lượng cứu hộ Công an TP Đà Nẵng tai nạn giao thông cao tốc La Sơn - Túy Loan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo