Thời sự Xã hội

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Trong vòng một tháng, trên cả nước đã xảy ra 1.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 775 người, bị thương 933 người.

Ngày 11-9, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong một tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ ngày 25-7 đến 25-8), tai nạn giao thông xảy ra 1.398 vụ, làm chết 775 người, bị thương 933 người. So với cùng kỳ và liền kề cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương được kéo giảm.

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người - Ảnh 1.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại Đà Nẵng. Ảnh minh hoạ

Theo đó, trong một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 66.956 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy. Trong đó, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 220 trường hợp; tước phù hiệu 871 trường hợp; trừ điểm Giấy phép lái xe 5.522 trường hợp; tạm giữ 347 phương tiện các loại.

Trên đường bộ, lực lượng CSGT xử lý 60.739 trường hợp, tước Giấy phép lái xe 198 trường hợp. Trong đó, có 123 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 21 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; 3.351 trường hợp chở hàng quá tải; 9.891 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ; 1.746 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường; 317 trường hợp tránh vượt sai quy định; 13.589 trường hợp dừng đỗ sai quy định; 953 trường hợp chở quá số người quy định; 130 trường hợp vi phạm quy định về giấy phép lái xe…

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, xử lý vi phạm và giải quyết tai nạn giao thông; Duy trì việc bố trí cán bộ thường trực 24/24h và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thông báo cho các đơn vị, Tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ để xử lý, hoặc "phạt nguội".

CSGT hóa trang tuần tra, xử lý tài xế xe tải đi sai làn trên cao tốc

Từ ngày 9-9, bắt đầu xử phạt ô tô tải cố tình đi vào làn 1 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, CSGT đã áp dụng biện pháp hóa trang để ghi hình xe vi phạm.

Tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (km188), ngày 9-9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) lập tổ công tác CSGT hóa trang, sử dụng ô tô cá nhân để tiến hành tuần tra từ km188 tới km212 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Việc này nhằm kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế xe tải cố tình đi vào làn 1 sát dải phân cách trên đường cao tốc.

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người - Ảnh 2.

CSGT sẽ dùng xe ô tô cá nhân để tuần tra phát hiện vi phạm

Liên quan đến việc xử lý tài xế vi phạm từ 0 giờ ngày 9-9, đại diện Cục CSGT cho biết sẽ tổ chức thực hiện việc xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành phương án tổ chức, phân làn giao thông mới. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới, từ ngày 15-9.

Cục CSGT cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới. Đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột "H" báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu đầu, cuối của phương tiện khi lưu thông trên tuyến (qua hệ thống thu phí không dừng VETC) đối với các phương tiện hoạt động trên tuyến để xác định tốc độ của xe chạy, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý...

Trước đó, Cục CSGT đã áp dụng thí điểm phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu là 80km/giờ. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/giờ.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 90 km/giờ. Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/giờ.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.


tai nạn giao thông tai nạn CSGT nồng độ cồn
