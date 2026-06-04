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Thời sự

Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận

Kỳ Nam

(NLĐO) - Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đốc thúc tiến độ tuyến đường liên vùng Ninh Thuận (cũ) - Khánh Hòa - Lâm Đồng

Sáng 4-6, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã kiểm tra thực địa tiến độ dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT656 - công trình giao thông trọng điểm có vai trò kết nối khu vực miền núi phía tây tỉnh với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Dự án dài gần 57 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, được kỳ vọng mở ra tuyến vận tải liên vùng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương lân cận.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và tận thu lâm sản nên tiến độ triển khai còn chậm.

Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận - Ảnh 1.

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (áo trắng) triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đường liên vùng

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay vướng mắc lớn nhất liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã cơ bản được tháo gỡ khi UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích rừng và xử lý tài sản từ khai thác lâm sản.

Tại khu vực xã Khánh Vĩnh, đơn vị thi công đã thực hiện khai thác tận thu lâm sản khoảng 1 km. Trong khi đó, tại xã Khánh Sơn, các đơn vị đang khảo sát, tìm hướng mở đường công vụ để tiếp cận khu vực thi công.

Khó khăn hiện nay là khu vực khai thác chưa có đường vào, trong khi quy định không cho phép tác động đến diện tích rừng ngoài phạm vi được phê duyệt chuyển đổi. Để tháo gỡ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân cho mượn tạm đất làm đường công vụ phục vụ khai thác lâm sản và thi công dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, cho biết địa phương sẽ cùng chủ đầu tư trực tiếp làm việc, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng. Các trường hợp có cây trồng, vật kiến trúc trên phần đất mượn tạm sẽ được chủ đầu tư thỏa thuận hỗ trợ phù hợp nhằm sớm tạo điều kiện tiếp cận công trường.

Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận - Ảnh 2.

Dự án đang có nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là qua khu vực đất rừng

Kết luận buổi kiểm tra, ông Lê Huyền nhận định các "điểm nghẽn" lớn của dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương mượn đất làm đường công vụ, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các chủ rừng sử dụng flycam ghi nhận hiện trạng, tăng cường quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành công tác tận thu lâm sản để bàn giao mặt bằng.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công các hạng mục cầu, cống và nền đường ngay khi có mặt bằng sạch. Mục tiêu đặt ra là thông tuyến vào cuối năm 2026, đồng thời bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn vốn được bố trí trong năm.

Trước đó, dự án từng nhiều lần được tỉnh yêu cầu tăng tốc do tỷ lệ giải ngân thấp và công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của công trình.

Động lực cho miền núi

Đường giao thông liên vùng có tổng chiều dài 56,7 km, trong đó có gần 27 km thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh (cũ) và gần 30 km thuộc địa phận huyện Khánh Sơn (cũ).

Tuyến đường chia làm 3 đoạn, gồm: đoạn 1 dài 12 km chủ yếu là nâng cấp, mở rộng đường cũ ở Khánh Vĩnh; đoạn 2 dài 30 km đi qua khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, có địa hình đồi núi cao, hiểm trở; đoạn 3 có chiều dài 14,7 km chủ yếu là nâng cấp, mở rộng đường cũ ở Khánh Sơn.

Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận - Ảnh 3.

Đường liên vùng kết nối Ninh Thuận (cũ) - Khánh Hòa - Lâm Đồng

Điểm đầu giao với Quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Sông Cầu (cũ) nay là xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đi Lâm Đồng; điểm cuối tại kết nối với đường tỉnh ở xã Phước Bình huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay thuộc xã Bác Ái Tây.

Đây là loại đường cấp III miền núi, có bề rộng 9 m, 2 làn xe, không có dải phân cách giữa; được thiết kế tốc độ 60 km/giờ, đoạn qua địa hình khó khăn 40 km/giờ.

Tuyến đường sử dụng 145,8 ha, trong đó có 75 ha là đất rừng; làm mới 15 cầu, nâng cấp 2 cầu. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.930 tỉ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành hết năm 2027.

Khi tuyến đường hoàn thành sẽ phá được thế độc đạo của tuyến Tỉnh lộ 9, kết nối với hệ thống tỉnh lộ, đường huyện, quốc lộ trong khu vực, tạo thành mạng lưới đường bộ đa dạng, cơ động.

Con đường này sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo thuận lợi để Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Bác Ái phát triển thành vùng sản xuất nông sản quy mô lớn.




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