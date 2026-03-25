Tai nạn nghiêm trọng trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Ngày 25-3, Công an phường Tân Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 24-3, ông V.Đ.M (52 tuổi, ngụ phường An Nhơn) lái xe máy biển số TPHCM chạy trên đường Cộng Hòa, hướng cầu vượt An Sương đi vòng xoay Lăng Cha Cả.

Khi qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe máy bất ngờ va chạm với taxi do ông C.Đ.S (50 tuổi, ngụ phường An Nhơn) cầm lái. Tiếp đó, xe máy này va chạm tiếp với xe máy được ông Đ.V.C (68 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Đ.V.C tử vong tại chỗ, hai xe máy bị hư hỏng nặng.

Công an phường Tân Bình phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, làm rõ nguyên nhân.