Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho 214 CSGT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho 214 CSGT

Trần Thường

(NLĐO) - Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT cần tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động này

Ngày 20-10, tại phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Công an TP Đà Nẵng khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho CSGT 9 tỉnh thành - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Đức Duẫn, Phó Trưởng phòng 3 - Cục CSGT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

214 học viên dự tập huấn là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an 9 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thượng tá Phạm Đức Duẫn, Phó Trưởng phòng 3 - Cục CSGT nhấn mạnh, tập huấn nghiệp vụ điều tra, giải quyết TNGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSGT với những yêu cầu nghiệp vụ đòi hỏi nhanh chóng, kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác và đúng pháp luật.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT cần tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động này.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho CSGT 9 tỉnh thành - Ảnh 2.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho CSGT 9 tỉnh thành - Ảnh 3.

214 học viên đến từ 9 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên dự lớp tập huấn

Từ kết quả của công tác điều tra, giải quyết TNGT, có thể thống kê, đánh giá, tìm ra đặc điểm, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến TGNT trên các tuyến, địa bàn để từ đó đề ra được những giải pháp căn cơ, xác định đúng đối tượng, thời gian, địa điểm thường xảy ra TNGT…, để có những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm thiểu thiệt hại do TNGT gây ra, đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình, tổ chức mới của lực lượng CSGT hiện nay khi không bố trí công an cấp huyện.

Thượng tá Phạm Đức Duẫn cũng đề nghị các học viên tham gia đầy đủ thời gian theo lịch tập huấn; thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND; tiếp thu tối đa các kiến thức mà báo cáo viên truyền đạt trong quá trình tập huấn.

Sau tập huấn về đơn vị công tác, khi tiến hành công tác điều tra, giải quyết TNGT đảm bảo đúng quy định của pháp luật hành chính, pháp luật tố tụng hình sự; không bỏ lọt hành vi vi phạm và tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng hành vi vi phạm; tiến hành lập hồ sơ đảm bảo theo quy định của pháp luật và của ngành quy định.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 24-10.

Tin liên quan

CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 19-10, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Vừa mua ma túy đá, nam thanh niên bị CSGT 'tóm" trên đường

(NLĐO) - Đối tượng Đinh Công Hùng vừa mua ma tuý đá, đang trên đường đến nơi sử dụng thì bị lực lượng CSGT khống chế.

Cục CSGT: Sẽ kiểm tra nồng độ cồn tới khi hình thành thói quen "đã uống rượu bia là không lái xe"

(NLĐO)- Kiểm tra nồng độ cồn trong khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 3.829 trường hợp vi phạm.

tai nạn giao thông hành vi vi phạm Công an TP Đà Nẵng Cục cảnh sát Tập huấn nghiệp vụ tố tụng hình sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo