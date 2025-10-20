Tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông cho 214 CSGT

Ngày 20-10, tại phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Công an TP Đà Nẵng khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thượng tá Phạm Đức Duẫn, Phó Trưởng phòng 3 - Cục CSGT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

214 học viên dự tập huấn là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an 9 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thượng tá Phạm Đức Duẫn, Phó Trưởng phòng 3 - Cục CSGT nhấn mạnh, tập huấn nghiệp vụ điều tra, giải quyết TNGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSGT với những yêu cầu nghiệp vụ đòi hỏi nhanh chóng, kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác và đúng pháp luật.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT cần tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động này.

214 học viên đến từ 9 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên dự lớp tập huấn

Từ kết quả của công tác điều tra, giải quyết TNGT, có thể thống kê, đánh giá, tìm ra đặc điểm, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến TGNT trên các tuyến, địa bàn để từ đó đề ra được những giải pháp căn cơ, xác định đúng đối tượng, thời gian, địa điểm thường xảy ra TNGT…, để có những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm thiểu thiệt hại do TNGT gây ra, đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình, tổ chức mới của lực lượng CSGT hiện nay khi không bố trí công an cấp huyện.

Thượng tá Phạm Đức Duẫn cũng đề nghị các học viên tham gia đầy đủ thời gian theo lịch tập huấn; thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND; tiếp thu tối đa các kiến thức mà báo cáo viên truyền đạt trong quá trình tập huấn.

Sau tập huấn về đơn vị công tác, khi tiến hành công tác điều tra, giải quyết TNGT đảm bảo đúng quy định của pháp luật hành chính, pháp luật tố tụng hình sự; không bỏ lọt hành vi vi phạm và tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng hành vi vi phạm; tiến hành lập hồ sơ đảm bảo theo quy định của pháp luật và của ngành quy định.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 24-10.