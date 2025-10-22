Tài năng 17 tuổi gốc Philippines đá chính cho Barcelona ở Champions League

Mới 17 tuổi, Dro Fernandez được HLV Hansi Flick trao cơ hội đá chính trên hàng công Barcelona thay thế Ferran Torres ở Champions League. Đánh dấu một dấu mốc khác trong sự nghiệp ở tuổi 17, 282 ngày cho tài năng gốc Philippines này.

Trước đội khách Olympiacos Piraeus, Dro bất ngờ được ra sân trong đội hình xuất phát ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB của lục địa già. Trong 45 phút đầu tiên, chân sút gốc Đông Nam Á đã có 1 kiến tạo khi giúp Fermin Lopez hoàn tất cú đúp phút 39. Dro thi đấu hơn 58 phút, thực hiện 18/20 đường chuyền chính xác trước khi được thay ra, nhường chỗ cho Frenkie de Jong.

Chân sút gốc Philippines đã có những phút giây thi đấu năng nổ bên cánh trái, và cho thấy sự hòa nhập nhanh và tư duy bóng đá hiện đại.

Dro Fernandez (thứ 2 từ trái qua) và đồng đội xuất hiện trên trang chủ của Barcelona sau trận thắng 6-1

Trước đó, trận gặp Real Sociedad tại vòng 6 La Liga, Dro đã mang áo số 27 và có lần đầu ra sân từ đội hình xuất phát tại La Liga. Anh có màn trình diễn đầy tự tin, góp phần vào chiến thắng 2-1 của đội bóng xứ Catalan. Ở 17 tuổi 259 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại La Liga mùa này.

Chính phong độ ấn tượng đó giúp Dro tiếp tục được tin tưởng trong trận đấu Champions League.

Sinh ra tại Tây Ban Nha trong gia đình có cha người Tây Ban Nha và mẹ người Philippines, Dro Fernandez được xem là “viên ngọc quý” của lò La Masia khi gia nhập từ năm 2022. Trước khi lên đội một, anh từng cùng đội U19 Barcelona vô địch UEFA Youth League và ghi bàn trong chuyến du đấu châu Á gặp Vissel Kobe hồi giữa năm nay.

Dro hiện đang được trang thống kê Transfermarkt định gia 5 triệu euro, và có hợp đồng với Barca đến 30-6-2027.

Sự xuất hiện của Dro Fernandez không chỉ khiến người hâm mộ Barcelona phấn khích mà còn gợi nhớ hình ảnh huyền thoại Paulino Alcantara, biểu tượng mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Philippines, giúp người hâm mộ Đông Nam Á thêm phần háo hức.