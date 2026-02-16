HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tài sản 8 tỉ phú chứng khoán Việt biến động ra sao trước thềm năm mới?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cùng với sự xuất hiện của 3 tỉ phú chứng khoán mới, 5 tỉ phú còn lại của Việt Nam cũng ghi nhận tài sản tăng mạnh so với năm ngoái.

Theo dữ liệu của Forbes ngày 16-2 (29 tháng Chạp), Việt Nam hiện có 8 tỉ phú USD với tổng tài sản gần 43 tỉ USD, tức hơn 1,1 triệu tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách tỉ phú Việt mới đây ghi nhận thêm 3 gương mặt mới vượt mốc tài sản 1 tỉ USD, gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Bà Phạm Thu Hương hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản 2,8 tỉ USD, xếp thứ 1.450 thế giới.

Tính đến cuối năm 2025, bà trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ tập đoàn.

Em gái bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng, cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, có tài sản 2 tỉ USD, xếp thứ 2.006 toàn cầu. Bà Hằng hiện nắm khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn.

Gương mặt mới thứ ba là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VPBank (mã chứng khoán: VPB). Ông sở hữu hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14% vốn ngân hàng này, với khối tài sản 1,1 tỉ USD, xếp thứ 2.914 thế giới.

Bên cạnh sự xuất hiện của các tỉ phú mới, 5 tỉ phú còn lại của Việt Nam cũng ghi nhận tài sản tăng so với năm ngoái, trong đó nổi bật là mức tăng đột biến của ông Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng hiện là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và là người giàu nhất Việt Nam, với giá trị tài sản 26,1 tỉ USD, tăng 301% sau một năm, vươn lên vị trí 88 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Đứng thứ hai trong số các tỉ phú Việt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank, với giá trị tài sản 4,1 tỉ USD, tăng 47% so với năm trước, xếp thứ 1.002 toàn cầu.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, có tài sản 2,7 tỉ USD, tăng thêm 300 triệu USD (tương đương 12,5%), xếp thứ 1.508 thế giới.

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, ghi nhận số tài sản trị giá 2,4 tỉ USD, tăng 400 triệu USD so với một năm trước (tương đương 20%), xếp thứ 1.673 toàn cầu.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỉ USD, tăng 100 triệu USD (10%) so với năm ngoái, đứng thứ 2.982 thế giới.

Năm 2025 không chỉ ghi nhận tài sản tăng mạnh của các tỉ phú Việt, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các tập đoàn tư nhân trong những lĩnh vực mang tính nền tảng của nền kinh tế.

Tập đoàn Vingroup là ví dụ tiêu biểu khi liên tiếp đề xuất các dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội (tổng vốn khoảng 925.000 tỉ đồng), tuyến tàu điện cao tốc Bến Thành – Cần Giờ dài 54 km, vận tốc thiết kế 350 km/giờ, đồng thời mở rộng đầu tư điện gió tại Hà Tĩnh và một số địa phương.

Ở mảng công nghiệp, Tập đoàn Hòa Phát đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng xây dựng nhà máy thép chuyên dụng cho đường sắt cao tốc, từng bước làm chủ nguồn cung trong nước.

Trong khi đó, Vietjet Air triển khai dự án trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) gần 100 triệu USD tại sân bay Long Thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hàng không và nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Tin liên quan

Tỉ phú thép Trần Đình Long: “Trở lại HoSE sau 19 năm, tôi rất xúc động”

Tỉ phú thép Trần Đình Long: “Trở lại HoSE sau 19 năm, tôi rất xúc động”

(NLĐO)- Tỉ phú thép Trần Đình Long tự hào khi 10 năm bước vào lĩnh vực nông nghiệp đầy gian nan vất vả nhưng đã đi từ số 0 thành lớn mạnh.

Việt Nam có thêm 3 tỉ phú thế giới

(NLĐO) - Trong số 3 tỉ phú Việt Nam góp thêm vào danh sách giàu nhất thế giới mà Forbes vừa công bố, có 2 nữ đến từ Vingroup.

Tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt doanh thu lịch sử

(NLĐO) - Doanh thu thuần hợp nhất 332.770 tỉ đồng là mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Vingroup, góp phần mang về lãi "khủng" cho tập đoàn

