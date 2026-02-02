HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Việt Nam có thêm 3 tỉ phú thế giới

Sơn Nhung

(NLĐO) - Trong số 3 tỉ phú Việt Nam góp thêm vào danh sách giàu nhất thế giới mà Forbes vừa công bố, có 2 nữ đến từ Vingroup.

Theo đó, qua thống kê tài sản của các tỉ phú thế giới và cách thức tiếp cận, từ báo cáo tài chính doanh nghiệp, hồ sơ cổ đông, dữ liệu thị trường chứng khoán, bất động sản, tài liệu pháp lý, các nguồn công khai khác… tạp chí Forbes vừa công bố thêm 3 tỉ phú đến từ Việt Nam.

Cụ thể, danh sách mới gồm bà Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Vingroup - vợ ông Phạm Nhật Vượng với tài sản 2,2 tỉ USD. Còn bà Phạm Thuý Hằng (em gái bà Hương) cũng đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Vingroup đang giữ khối tài sản 1,5 tỉ USD. Tiếp theo là ông Ngô Chí Dũng

Tài sản của 2 nữ tỉ phú nhà Vingroup tăng nhanh trong giai đoạn năm 2025 khi giá cổ phiếu tăng tính trên hơn 730%. Vốn hóa Vingroup từ đó cũng phình to lên 1,33 triệu tỉ đồng, chiếm 1/6 tổng giá trị vốn hóa thị trường và dẫn đầu trên sàn chứng khoán HoSE với con số khoảng 8,35 triệu tỉ đồng. 

Ngoài cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup thì các mã còn lại của họ Vingroup như VHM của Vinhomes, hay VRE của Công ty Vincom Retail cũng tăng bất chấp với tỉ lệ hơn 100% - 200%. Cùng với 2 vị nữ tỉ phú nhà Vingroup, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank cũng đã tài sản đã tăng mạnh, lên 1,1 tỉ USD.

Việt Nam có thêm 3 tỉ phú giàu nhất hành tinh - Ảnh 1.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup

Với sự xuất hiện của 3 tỉ phú này, Việt Nam đã có 8 người vào bảng xếp hạng tỉ phú thế giới.

Trước đó, Forbes cũng cập nhật 5 tỉ phú của Việt Nam có 5 tỉ phú USD với tổng tài sản hơn 38 tỉ USD, vào cuối năm 2025. Trong đó gồm những cái tên quen thuộc như ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup dẫn đầu với tài sản 28,4 tỉ USD, đã tăng hơn 20 tỉ USD so hồi đầu năm. 

Tiếp theo là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 4,7 tỉ USD; Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đứng thứ 3 với khối tài sản 2,6 tỉ USD; còn Chủ tịch HĐQT Techcombank ông Hồ Hùng Anh sở hữu 2,2 tỉ USD và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group giữ khối tài sản 1 tỉ USD.

Vingroup báo cáo tài chính tỉ phú người giàu nhất hành tinh tài chính doanh nghiệp
