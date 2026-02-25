Tài tử chuyên đóng vai phản diện qua đời đột ngột

Truyền thông Hoa ngữ ngày 25-2 thông tin về cái chết đột ngột của Du Biểu. Theo đó, diễn viên Hoàng Tiêu Văn – bạn thân của Du Biểu, đã xác nhận tin buồn với giới truyền thông.

Theo Hoàng Tiêu Văn, Du Biểu cảm thấy không khỏe khi đang gặp khách hàng tại văn phòng vào ngày 12-2 nên đã nhờ ông gọi xe cấp cứu. Ông rơi vào tình trạng hôn mê nhẹ trước khi được đưa đến bệnh viện.

Diễn viên Du Biểu qua đời

Ông từng đóng rất nhiều phim và đa số vai phụ

Các bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết não và hôn mê từ đó đến thời điểm qua đời, chưa một lần tỉnh lại.

Du Biểu sinh năm 1968, gia nhập làng giải trí trong vai trò "lá xanh" (diễn viên phụ). Ông đã tham gia rất nhiều phim, đa phần là vai phụ nhưng vẫn được khán giả ghi nhớ với sự nỗ lực, nghiêm túc trong công việc.

Một số phim ông tham gia: "Nguyên Chấn Hiệp", "Anh hùng xạ điêu" 1994, "Thần điêu đại hiệp" 1995, "Tây du ký" 1996, "Tiếu ngạo giang hồ" 1996…

Những năm sau này, Du Biểu không đóng phim mà tập trung làm quản lý công ty phân phối sản phẩm vệ sinh, y tế. Ông là sếp của Hoàng Tiêu Văn, cả hai có cùng đam mê phim ảnh nên rất hiểu nhau.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc khi nghe tin Du Biểu ra đi vĩnh viễn.